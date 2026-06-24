Leves disputas y consignas antitaurinas a las puertas de la plaza de toros de Badajoz

La Feria de San Juan de Badajoz ha vivido este miércoles una de sus jornadas más tensas en los exteriores del coso de Pardaleras. Con motivo de la corrida de toros de las 20.30 horas, que anunciaba a Morante de la Puebla, Alejandro Talavante y David de Miranda, el Partido Animalista con el Medio Ambiente (PACMA) de Extremadura convocó una manifestación de protesta a las 19.00 horas que evidenció la fractura social que genera la tauromaquia.

El inicio de la movilización ha estado marcado por las discrepancias sobre la ubicación de los manifestantes. Una docena de agentes de la Policía Nacional -de los cuales seis estaban destinados a la concentración- y dotaciones de la Policía Local se ha desplegado en la zona. De inmediato ha surgido el debate: mientras las fuerzas y cuerpos de seguridad pretendían relegarla protesta a la acera de enfrente, los asistentes defendían que el permiso de Delegación de Gobierno autorizaba la protesta a la puerta de la plaza. Tras el cruce de interpretaciones, los activistas permanecieron encajonados entre dos cintas de seguridad.

La coordinadora de PACMA Extremadura, Rosa Cortés, ha justificado la urgencia de la movilización ante la presencia de grandes figuras del toreo, reivindicando que "Badajoz es antitaurina" y exigiendo que los impuestos de los ciudadanos no financien maltrato animal. Cortés ha calificado de "aberrante" que se haya habilitado un palco infantil específico para este evento, instando a las instituciones a velar por el bienestar de la infancia en lugar de exponerla a la violencia. Por su parte, la portavoz del partido, Victoria Bustos, ha reafirmado el compromiso de la formación asegurando que "lucharán hasta conseguir la abolición".

"Da vergüenza disfrutar de la tortura y venir con niños a ver esto", ha exclamado una de las asistentes a través del megáfono, resumiendo el sentir de os allí congregados.

A lo largo de la tarde, el goteo de aficionados taurinos hacia los accesos de la plaza propició momentos de fricción. Algunos transeúntes increparon a los concentrados con frases como "a la cárcel os teníais que ir todos" o "qué pesados". La intervención policial se limitó a instar a estas personas a continuar su camino para evitar males mayores, mientras el bando animalista respondía a través de cánticos: "La tortura, no es cultura", "No con mi dinero" o "Taurino, cómprate un libro".

Además, algunas palabras como "facha" o "fuera de aquí" han resonado mientras se paseaban algunos asistentes a la corrida de toros por delante de los manifestantes. Incluso ha habido un momento donde taurinos han comenzado a grabarlos desde sus teléfonos móviles y se han enzarzado en un cruce de grabaciones por parte de ambos grupos.

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La jornada ha continuado sin incidentes graves hasta el momento. Por ahora, el debate de la tauromaquia sigue vigente y centra una de las principales polémicas de esta Feria de San Juan.