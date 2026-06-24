Magia y tradición en las calles de Badajoz: así ha sido el desfile de Gigantes y Cabezudos

Las calles de Badajoz se han llenado esta mañana de San Juan hoy de color, música e ilusión con el esperado desfile de Gigantes y Cabezudos. Con una salida desde el Paseo de San Francisco, el cortejo ha congregado a decenas de personas de todas las edades en una jornada marcada por el calor y el entusiasmo de los más pequeños.

El reloj marcaba las 12.00 de la mañana cuando la comitiva arrancaba su andadura en un ambiente de fiesta. Abuelos, adultos, jóvenes y niños se agolpaban alrededor para interactuar con la colorida comitiva de figuras, que este año sumaba un total de 20 personajes caracterizados para mantener viva una de las tradiciones más añoradas.

Para disfrute de los niños que abarrotaban la plaza y que han seguido a la comitiva, los Gigantes y Cabezudos no solo bailaron al compás de la música, sino que se encargaron de repartir caramelos, desatando risas y peticiones entre los más pequeños.

Ritmo a cargo de una charanga

El acompañamiento musical indispensable corrió a cargo de la charanga Disonancia. Procedentes de Bollullos Par del Condado, sus siete integrantes demostraron por qué repiten un año más. Con instrumentos de viento y percusión, la agrupación ha interpretado canciones míticas y animadas del repertorio popular español.

Temas como 'Volver a empezar', el clásico de Camela 'Cuando zarpa el amor' o 'Para no verte más' fueron coreados y bailados tanto por los miembros de la comitiva como por el público que acompañaba el paso.

Una nueva empresa

La organización del evento ha corrido a cargo de una empresa privada contratada por el Ayuntamiento de Badajoz que afronta con ilusión esta nueva andadura. Los participantes llegaron a la Plaza Alta muy temprano para vestirse y ultimar los preparativos, mostrando gran entusiasmo desde el primer minuto. El cortejo estuvo compuesto por un total de cuatro figuras de gigantes -estructuras de gran altura, donde destacaba una ataviada con el traje tradicional extremeño-, 14 cabezudos y 2 integrantes con atrezo de caballo.

Una de las jóvenes participantes que debuta este año portando uno de los cabezudos compartía su emoción antes de salir: "Es mi primer año y estoy verdaderamente ilusionada, con muchas fanas de bailar y ver las caras de los niños".

A pesar de que el termómetro rozaba ya los 30 grados al inicio del recorrido, el calor no mermó el ánimo de las familias, que buscaban la sombra de los edificios mientras bailaban al compás de las canciones. Algunos de los asistentes, sin embargo, se topaban con la fiesta de manera casual, atraídos por el sonido de la música: "Veníamos simplemente a dar una vuelta y nos hemos encontrado con el desfile. Al escuchar la música hemos decidido quedarnos. Es una alegría ver el ambiente y la cara de los niños", aseguraba una pareja.

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Tras aproximadamente una hora de trayecto repleto de bailes, música y caramelos, el pasacalles concluyó su marcha con éxito en la Plaza de la Soledad, dejando tras de sí una jornada memorable de convivencia, cultura popular y sonrisas de los pequeños.