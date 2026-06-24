Badajoz conmemora a San Juan Bautista, patrón de la archidiócesis, en una un solemne acto en la catedral

La Catedral de Badajoz ha acogido este mediodía la solemne celebración de la Eucaristía en honor a San Juan Bautista, patrón de la archidiócesis y titular del templo catedralicio. El acto, que comenzó a las 12.00 horas y que ha durado algo más de una hora, ha estado presidido por el arzobispo de Mérida-Badajoz, Monseñor José Rodríguez Carballo, y ha contado con una destacada representación de las autoridades civiles y militares, el clero local y numerosos fieles.

Al inicio de la ceremonia, Monseñor Rodríguez Carballo ha saludado de forma particular a las autoridades institucionales presentes, entre ellas a Adoración Gutiérrez la Moneda, secretaria general de relaciones con la Asamblea de la Junta de Extremadura, y a los tenientes de alcalde de Badajoz, Eladio Buzo Corzo y Ana María Casañas Suárez, junto al resto de concejales corporativos. En el ámbito militar, destaca la presencia del general jefe de la Brigada Extremadura XI, Álvaro Díaz Fernández -a quien ha felicitado por su condecoración con la Gran Cruz al Mérito Militar-, el general jefe de la zona de la Guardia Civil, Andrés Manuel Velarde Tazón, y el coronel jefe de la Base Aérea de Talavera la Real, Daniel Fernández de Bobadilla, entre otros asistentes.

Autoridades en la misa en honor a San Juan Bautista. / Diego Rubio

Una homilía centrada en la verdad y la coherencia

Durante su homilía, el arzobispo ha recordado la antigüedad y el carácter singular de esta solemnidad, que se remonta al siglo IV, destacando que San Juan Bautista -al que ha calificado de "gran hombre"- es de los pocos santos de los que la Iglesia conmemora tanto su nacimiento como su muerte. Monseñor Rodríguez Carballo ha incidido en el significado del nombre de Juan y profundizado en el valor de su figura como un modelo imperecedero de fortaleza moral frente al poder político de su tiempo. "Juan no murió por defender una ideología, sino por permanecer fiel a Dios y a la verdad", ha subrayado.

Haciendo un paralelismo con el lema del precursor, "es necesario que él crezca y que yo mengüe", ha hecho un llamamiento a la comunidad a vivir con unidad y coherencia de vida en sus respectivos entornos cotidianos, asegurando que "la verdad no depende de las modas ni de las mayorías". Para concluir su alocución, ha rogado a los fieles a pedir a Dios tres gracias fundamentales: valentía para defender la verdad con caridad, humildad para situar a Cristo en el centro y perseverancia en la fe.

Asistentes a la misa en honor a San Juan. / Diego Rubio

Anuncio de un hito histórico diocesano

Antes de impartir la bendición final, el arzobispo ha aprovechado la tribuna para realizar un anuncio de relevancia histórica. Tal y como ya había anunciado este medio, el próximo sábado 27 de junio, la catedral será el escenario de la ordenación de Juan Antonio Morquecho como el primer diácono permanente en la historia de la archidiócesis. Con este paso, según explicó el propio Monseñor, la diócesis extremeña se suma formalmente a la institución de este ministerio eclesiástico promovido desde el Concilio Vaticano II.

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La jornada concluyó con una felicitación general a todos los que celebran hoy su onomástica, una mención de oración por el arzobispo emérito Celso Morga en el aniversario de su ordenación, y el tradicional canto de la Salve Regina como broche al acto.