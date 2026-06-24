La noche de San Juan, multitudinaria pero sin incidentes graves

La tradicional noche de San Juan congregó a una gran afluencia de público en el recinto ferial de Badajoz. A pesar del carácter multitudinario de la cita, la jornada transcurrió con absoluta normalidad y manteniendo la tónica de tranquilidad de los últimos días. Según el balance oficial emitido por Cruz Roja, el dispositivo de emergencia cerró la noche con un total de 34 asistencias, con la buena noticia de que ninguna de ellas requirió la derivación a centros sanitarios.

El parte de intervenciones refleja incidencias de carácter leve, siendo las más comunes las heridas accidentales (12) y los traumatismos (5 casos). El equipo de emergencias también atendió patologías comunes (4), crisis de ansiedad (2), síncopes (2), intoxicaciones por consumo de alcohol (2) y afecciones por cuerpos extraños (2). De forma más aislada, se registró una quemadura, una lipotimia y una picadura.

Para garantizar la seguridad de los asistentes en una de las noches más largas del año, Cruz Roja desplegó un importante contingente humano y material en el recinto ferial. Un total de 26 efectivos con seis unidades móviles permanecieron alerta durante toda la jornada nocturna.

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Como principal novedad en esta edición del dispositivo de San Juan, el despliegue sanitario contó por primera vez con el apoyo de una psicóloga de guardia, perteneciente al equipo de intervención psicosocial de Cruz Roja, reforzando así la atención integral y el cuidado de todos los pacenses en el ferial.