Estos son los planes para disfrutar del día de San Juan en Badajoz

La capital pacense vive hoy miércoles su jornada central y más esperada de la Feria de San Juan 2026. Tras una noche de víspera marcada por la ausencia de los fuegos artificiales a la orilla del Guadiana, la ciudad amanece con un programa repleto de actividades que combinan el fervor popular, el arraigo cultural y el reencuentro de los vecinos tanto en el recinto ferial como en el centro.

El arranque oficial de la mañana corre a cargo de los tradicionales Gigantes y Cabezudos, que a partir de las 12.00 horas inician su alegre pasacalles desde el Paseo de San Francisco. El colorido cortejo recorrerá las principales arterias del centro histórico, incluyendo la Plaza de España, la Plaza de la Soledad, San Pedro de Alcántara, la Plaza San José y la emblemática Plaza Alta, congregando a numeroso público infantil y familiar.

Sin solución de continuidad, la música toma el relevo en la Plaza de España a las 13.00 horas. La Banda Municipal de Música de Badajoz, bajo la batuta de su director Vicente Soler Solano y presentada por Emilio González Barroso, ofrece su tradicional Concierto de San Juan. El repertorio, diseñado minuciosamente para esta feria, incluye pasodobles de siempre como Chiclanera, Socorro en Sierra Morena, El Clarinete de las Ventas, Si vas a Calatayud o Ecos Españoles, cerrando con la pieza festiva obligada, Fiesta de San Juan.

El Recinto Ferial se convierte a partir del mediodía en el epicentro de la convivencia. La Caseta de los Mayores acoge a las 14.30 horas la comida de los Centros Municipales de Mayores, una cita de hermandad que estará amenizada a partir de las 16.00 horas por el primer pase de la Orquesta Vodevil, que repetirá actuación para los trasnochadores a las 22.30 horas.

Por su parte, la Caseta Municipal promete un ambiente ininterrumpido. El artista Suso Sánchez se subirá al escenario de 16.30 a 19.00 horas para ofrecer los primeros compases de rumba y ritmos festivos de la tarde. Tras el descanso, la madrugada estará asegurada de 23.00 a 03.00 horas de la mano del Dúo Musical Canturreando, quienes pondrán el broche de oro al día de San Juan.

El interés de la tarde se trasladará también al coso taurino de Badajoz. A las 20.30 horas se lidiará una corrida de la ganadería de D. Daniel Ruiz para una tarde de máxima expectación. Morante de la Puebla, el ídolo local Alejandro Talavante y el diestro David de Miranda componen un cartel de un enorme atractivo para los aficionados de toda la región, asegurando una gran entrada en los tendidos de la Plaza de Toros.

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La fiesta no da tregua y desde el Ayuntamiento ya se recuerda que mañana, jueves 25 de junio, el recinto ferial celebrará el esperado Día del Niño. Durante toda la jornada, las atracciones mecánicas del ferial contarán con precios especiales y descuentos para que los más pequeños de la casa disfruten al máximo, garantizando el relevo de la ilusión en este ecuador festivo.