TOROS
Todo preparado para una tarde grande de toros en Badajoz
Seis astados de Daniel Ruiz para Morante de la Puebla, Alejandro Talavante y David de Miranda
Los aficionados taurinos esperan que este miércoles en Badajoz no se cumpla el dicho 'Tarde de expectación, tarde de decepción', porque en Badajoz esta tarde hay expectación. Bares y restaurantes de toda la ciudad, sobre todo del centro, han notado desde el mediodía y en el tardeo la presencia de público que acudirá al coso de Pardaleras a disfrutar el gran cartel de la Feria de San Juan.
Ya está todo preparado.
Esta mañana se ha procedido al sorteo y enchiqueramiento de los toros de Daniel Ruiz que serán lidiados con Morante de la Puebla, Alejandro Talavante y David de Miranda. La corrida comenzará a las 20.30 horas.
1º Nº 12. MERENGUE. Negro. 532 kg. 10/21
2º Nº 40. REBUJINO. Colorado. 530 kg. 04/22
3º Nº 39. CORREGIDO. Negro listón. 523 kg. 03/22
4º Nº 38. LIMPIADOR. Castaño. 509 kg. 03/22
5º Nº 15. REVOLTOSO. Negro listón. 545 kg. 10/21
6º Nº 25. MANCHEGUITO. Negro. 549 kg. 03/22
Sobreros:
1º Nº 34. NIÑERO. Negro. 525 kg. 04/22
2º Nº 23. JUGUETÓN. Negro. 547 kg. 09/21
Estas serán las cuadrillas.
MORANTE DE LA PUEBLA: Los banderilleros Juan José Domínguez (lidia 1º), Fernando del Toro (lidia 4º) y José Mª Amores. Picadores: Ángel Rivas (pica 1º) y Germán González (pica 4º). Mozo de espadas: Juan Carlos Morante. Ayuda: José Manuel ‘Pistola’.
ALEJANDRO TALAVANTE.Banderilleros Álvaro Montes (lidia 2º), Javier Ambel (lidia 5º) y Manuel Izquierdo. Picadores: Miguel A. Muñoz (pica 2º) y Manuel Cid (pica 5º). Mozo de espadas: Carlos Montaño. Ayuda: Jaime Zambrano.
DAVID DE MIRANDA: Banderilleros Cándido Ruiz (lidia 3º), Fernando Pereira (lidia 6º) y Julio López. Picadores: Paco Félix (pica 3º) y Rafael Carbonell (pica 6º). Mozo de espadas: Alfredo Fernández. Ayuda: Terry de Trigueros.
Presidente: José María Gordillo Moreno
Asesor artístico: jesús Reynols
Veterinario: José León
Delegado: Joaquín García
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