El recuerdo en la Catedral de Badajoz: el columbario que une fe, previsión y memoria

La Catedral de Badajoz, el templo más importante y referente indiscutible de la ciudad, alberga en su interior un espacio sagrado dedicado al descanso, el recuerdo y la oración por los seres queridos. De la mano de Coral, una empresa especializada en la creación de memoriales en recintos sagrados, el proyecto del columbario de la Catedral avanza con paso firme, respondiendo a una demanda que, aunque cauta en sus inicios, empieza a consolidarse entre los pacenses como una solución respetuosa ante el auge de las incineraciones.

El columbario no se encuentra en un lugar cualquiera, sino en un entorno de profundo significado espiritual e histórico: la emblemática capilla de la Inmaculada Concepción. Este rincón destaca por la nobleza de sus materiales, estando los columbarios íntegramente fabricados en mármol, lo que garantiza una durabilidad eterna. Además, comparte espacio con la historia de la propia diócesis, ya que allí descansan los restos de dos de sus obispos más relevantes.

El proyecto fue bendecido el 21 de febrero del año pasado, un hito que hoy recuerda una placa conmemorativa situada junto a la pila bautismal a la entrada del templo. Además del valor devocional, la seguridad es una prioridad absoluta: el recinto cuenta con una gran verja que lo protege, permitiendo a los familiares visitar a sus seres queridos con total tranquilidad tanto por la mañana como por la tarde, dentro de los horarios habituales de apertura regulados por la propia Catedral.

Aumento de interesados

Actualmente, el memorial cuenta con unos 9 columbarios ocupados. Desde la gestión del proyecto reconocen que la cifra se mantiene todavía por debajo de las previsiones para un templo de esta envergadura: "Somos muy cautos; este servicio depende de cuándo la gente lo necesite y muchos prefieren contratarlo solo cuando llega ese momento. No queremos crear expectativas ficticias", explica Rafael Villena, uno de los responsables de la empresa que lo gestiona, matizando que, aun así, ya se nota una tendencia al alza en cuanto a interesados en conocer mejor el proyecto.

Columbarios de la Catedral de Badajoz. / Santi García

Una de las grandes sorpresas del proyecto es la diversidad en el perfil del interesado, que rompe con los estereotipos habituales. Al contrario de lo que podría pensarse, no es un servicio exclusivo para la tercera edad o personas de entre 80 y 90 años que buscan dejarlo todo resuelto para no heredar problemas a sus hijos -son los más interesados-. Existe un segundo perfil joven, en torno a los 40 años, que acude bajo el concepto de "prenecesidad". Esta fórmula ofrece una ventaja clave: contratar el espacio con antelación permite elegir la ubicación preferida por estética o cercanía y, lo más importante, "el tiempo de la concesión no empieza a contar hasta que no se introduce la urna", aclaran desde Coral.

El servicio ofrece modalidades familiares, en pareja (dobles) o de hasta ocho personas, con opciones de temporalidad de uno, cinco, 10 o 25 años, siendo esta última la más habitual. El proyecto destaca también por su sensibilidad al final del ciclo contratado. Si tras los 25 años la familia decide no renovar, las cenizas pueden depositarse a perpetuidad y de forma gratuita en el Ara Comunitaria (cenicero común), introducidas en una bolsa ecológica especial y con una placa identificativa. Para contratos más cortos, esta opción también está disponible abonando el canon estipulado en ese momento.

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El modelo de Coral se basa en una colaboración absoluta con la Iglesia. "Asumimos toda la inversión y nos encargamos de todo el proceso. No buscamos tensionar la economía de las parroquias o catedrales", señala Villena, detallando que la empresa se hace cargo de toda la obra y la gestión integral: desde el papeleo y el acompañamiento familiar hasta la coordinación con las funerarias para facilitar urnas homologadas. El proceso culmina con un emotivo acto religioso: un responso y la bendición del espacio por parte de un sacerdote de la catedral en el momento del depósito. Al tratarse de un lugar sagrado, el requisito indispensable es que el difunto sea católico y esté bautizado, respondiendo a una comunidad que comparte la fe en el corazón de Badajoz.