Los toros de Daniel Ruiz impidieron en Badajoz que la fiesta fuese completa

FICHA DEL FESTEJO 6 toros de Daniel Ruiz, de justa presencia. Soso y justo de fuerzas el 1°; noble pero blando el 2°; desrazado el 3°; blando y soso el 4°; sin clase el 5°; rajado el 6°. Pesos: 532, 530, 523, 509, 545 y 549 kilos. Morante de la Puebla, de burdeos y oro. Pinchazo hondo y dos descabellos (Saludos); estocada desprendida (Oreja). Alejandro Talavante, de sangre de toro y oro. Pinchazo y estocada caída (Saludos tras aviso); media estocada (Oreja). David de Miranda, de burdeos y oro. Gran estocada (Dos orejas); estocada (Silencio). Badajoz. Casi tres cuartos de plaza cubierta en tarde agradable. Saludaron Javier Ambel y Manuel Izquierdo tras parear al segundo. David de Miranda salió a hombros.

La falta de raza que mostraron, cual denominador común, los toros de Daniel Ruiz, abortaron la muy esperada tarde noche de Badajoz. Cartel insuperable, el más repetido de la temporada, que dejó un sabor agridulce, pues se pasearon cuatro orejas aunque tuvo más que ver la bondad del público que la enjundia del espectáculo.

Sin remate el toro que abrió el festejo. Morante largaba capote para enseñarlo a embestir, apuntaba el animal no emplearse pero le endilgó dos sorpresivas y bellas chicuelinas. Delantales en el quite y media verónica de frente a pies juntos, lances suaves. Justito el toro.

Ayudados por alto, el natural y el de pecho por duplicado. Lo ayudaba a ir hacia delante. Poquito celo y poquito de todo, ayuno de transmisión y clase cuando se puso a torear al natural. La cosa no apuntaba pero Morante apostó y le cuajó una hermosa serie de uno en uno con la zurda. Otras dos alternando una y otra mano, muletazos no ligados pero de bella composición. Naturales de frente a pies juntos. Un toro de muy poco contenido al que mejoró el sevillano.

Vareado el primero de Alejandro Talavante, que tomó el capote con desgana. Un picotazo. Mansote. Quite desigual por chicuelinas, el animal lució buen tranco en banderillas. Reencuentro de Javier Ambel con una suerte de banderillas en la que lo borda.

Comienzo de faena, muletazos por alto, la trincherilla el de la firma y el de pecho. En redondo, dos series cortitas con la diestra, un puntito rebrincado el castaño pero enclasado. Al natural, el problema eran las fuerzas del burel y la subsiguiente falta de transmisión. Faena larga, bien ejecutada mas de poca emoción. Muy justo de trapío el tercero, acapachado y terciado. No se empleó en el capote de David de Miranda, se pegó una voltereta y en el picotazo que cobró dio cuenta de su blandura. Quite por saltilleras muy ajustadas, rematadas con una gaonera y larga de firme aguante ante el parón del toro.

Ayudados por alto rodilla en tierra de mucha plasticidad. En redondo de uno en uno, cuidaba al astado que muy pronto cantó su falta de raza al salir desentendido del engaño. Trasteo sin emoción, en la corta distancia al final. Poco toro para este torero, gran estocada y dos orejas generosas.

Acapachado el cuarto, feo de cuerna y alegre de salida. Recibo de Morante a la verónica, lances de bello hacer. Un puyazo.

Inicio de faena por alto, muy en función del toro. En el tercio, aún con bondad se defendía el astado. En esas Morante miró al tendido y se le arrancó. Un descuido. Toro insulso, porfía del torero sin emoción y sin que pudiera plasmar la belleza consustancial a su toreo. En la corta distancia al final. Estocada desprendida marcando muy bien los tiempos. Oreja. El público muy con Morante, le agradecía su disposición y los detalles.

Alejandro Talavante. / EFE. Jero Morales

Agradable por delante el quinto que tomó bien el capote de Talavante, se desplazaba, humillaba y mostraba celo. Un picotazo.

Muletazos por alto del torero de Badajoz, las dos rodillas en tierra en los primeros compases de la faena. En redondo en el tercio, probón el burel por el pitón derecho, aguante del diestro. Al natural tomaba la muleta sin mucha codicia, más por mérito del torero, que le esperaba y lo llevaba muy embebido. Tenía un embroque aceptable pero mal final, derrotaba cuando no salía distraído. Faena larga, lo ponía todo Talavante, rácano el toro.

Estrechito de sienes el sexto, tampoco se empleó en el capote de David de Miranda, echaba las manos por delante y no se iba de la tela. Derribó al piquero de turno y lo picó a conciencia el que guardaba la puerta.

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David de Miranda ha salido a hombros. / EFE. Jero Morales

Con la rodilla genuflexa dio comienzo el onubense a su trasteo de muleta. Muletazos muy a modo para someter al toro, además de estéticos. Muy metido en su terreno David de Miranda tiraba del astado, que justo de celo embestía con desgana y sin clase. Entrega del torero que a regañadientes hizo embestir a un toro que andaba loco por rajarse, y que al final se fue a la puerta de chiqueros.