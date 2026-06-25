Badajoz instalará sensores inteligentes en el área de autocaravanas para optimizar su uso

El Ayuntamiento de Badajoz dará la próxima semana un nuevo paso en su estrategia de modernización turística. El área de autocaravanas de la ciudad contará con sensores inteligentes de aparcamiento diseñados para gestionar de forma eficiente su uso y ocupación. Esta zona se encuentra en la Margen Derecha entre el Puente de Palmas y el Puente de la Autonomía.

Esta intervención se enmarca dentro del desarrollo de la Plataforma Inteligente de Destino, una iniciativa que busca mejorar la visibilidad en la ciudad y optimizar la experiencia de los viajeros en Badajoz.

Los trabajos de implantación de los 20 sensores se llevarán a cabo durante las jornadas del próximo lunes y martes (29 y 30 de junio). Por este motivo, las plazas de estacionamiento del área no podrán ser ocupadas por ningún vehículo hasta que finalicen las labores de colocación. La reapertura del espacio está prevista para ese mismo martes a partir de las 19.00 horas.

Desde el consistorio se destaca que esta actuación supone una clara apuesta por potenciar el sector turístico local, un motor económico que repercute de manera directa en el beneficio de la ciudad y de sus vecinos.

Esta mejora tecnológica forma parte de un proyecto más amplio que cuenta con un importe de adjudicación de 499.651 euros. La financiación corre a cargo de la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU, destinados a la digitalización y al uso efectivo de datos turísticos mediante herramientas de big data e inteligencia artificial.

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La modernización de este espacio es solo una pieza del engranaje tecnológico. Los sensores se integrarán en un nuevo portal turístico que actualmente se encuentra en fase de creación. Además, el plan contempla la digitalización integral de las Oficinas de Turismo y la creación de "gemelos digitales" de los principales monumentos y espacios patrimoniales de Badajoz.