Ave Badajoz-Madrid: Club Sénior alerta de que el tren de tres horas se retrase a 2031 y el de dos horas a 2036

La culminación definitiva de la línea de Alta Velocidad ferroviaria que debe conectar Badajoz con Madrid se enfrenta a un nuevo golpe de "proporciones históricas". Según el último Informe de Seguimiento de la Situación del Ferrocarril Badajoz-Madrid, que el Club Sénior ha presentado este jueves, la infraestructura acumula un retraso estructural que pospondrá la llegada real del AVE hasta el año 2036. Las soluciones planteadas el pasado 20 de mayo por el Ministerio de Transportes para desbloquear el paso por Castilla-La Mancha no solo no aceleran los plazos, sino que abocan a España a incumplir las exigencias de la Unión Europea para recortar la duración del viaje.

Los redactores del informe son los ingenieros de caminos, canales y puertos Norberto Díez y Antonio González. El calendario diseñado por Bruselas fijó unos deberes "muy claros" para los Gobiernos de España y Portugal con el objetivo de retirar pasajeros del puente aéreo entre Madrid y Lisboa. El primer objetivo, fechado en 2030, obliga a que el trayecto entre la capital española y la frontera lusa (con parada clave en Badajoz) se realice en un máximo de tres horas. El segundo plazo, programado para 2034, exige reducir ese tiempo a tan solo dos horas. Sin embargo, el análisis técnico tumba cualquier atisbo de optimismo basándose en los plazos reales de las obras. El ingeniero Norberto Díez es tajante al evaluar las posibilidades de cumplir con el calendario internacional y alerta de las consecuencias económicas: "¿Se puede llegar al 2030 para el primer hito y a 2034 para el segundo? Existe el riesgo evidente de que el primero se aplace al 2031 y de que el segundo se aplace al 2036, volviendo a fracasar. Ese es el verdadero riesgo". Los expertos advierten de que Bruselas ya ha condicionado las partidas presupuestarias y podría ejecutar penalizaciones o la retirada de fondos europeos debido a la falta de diligencia estatal.

25 años "penando" y un quinto estudio

El principal punto de congestión se localiza fuera del territorio extremeño, concretamente en el acceso de la línea a la ciudad de Toledo, un tramo envuelto en un bloqueo institucional y técnico que ya dura un cuarto de siglo. La última propuesta del Ministerio de Transportes consiste en la redacción de un nuevo estudio informativo (el quinto desde que se iniciara el proyecto) para buscar trazados alternativos debido a la complejidad patrimonial, ambiental e hidrológica de la zona.

La comunidad de técnicos ha recibido esta medida con gran indignación. "En el informe, en lugar de teclear la palabra 'pensando', cometí un error de mecanografía y puse 'penando'. Y es la verdad: lo que llevamos es penando 25 años", ironizó Díez, recordando que el primer estudio informativo data del año 2001. Desde el Club Sénior lamentan que se vuelva a la casilla de salida administrativa: "Nos anuncian ahora un quinto estudio informativo que requerirá numerosos análisis ambientales y patrimoniales de gran complejidad técnica. Como técnicos, lamentamos preguntar por qué este hecho no se ha hecho en 25 años y se pretenden hacer ahora". Como alternativa al bucle burocrático, los ingenieros proponen una solución drástica basada en el consenso directo: un cónclave técnico donde los especialistas de todas las administraciones "se encierren en una habitación como los papas cuando eligen en el Vaticano, y no salgan hasta que tengan una decisión firmada"

Vía provisional de Bargas y plazos irreales

Para mitigar el parón de Toledo, el ministerio ha planteado una conexión transitoria de 18 kilómetros en el entorno de Bargas para desviar los trenes desde la vía convencional hacia la línea del AVE Madrid-Sevilla. Aunque la solución se considera técnicamente válida, el calendario oficial vuelve a chocar con la realidad. El proyecto cuenta con un presupuesto estimado de entre 334 y 408 millones de euros y un plazo de ejecución material de las obras de entre 32 y 39 meses. No obstante, advierten de que el ministerio "oculta" el tiempo de tramitación previa. Al no haberse iniciado aún la declaración de impacto ambiental ni los proyectos constructivos, el plazo real de ejecución eleva a un mínimo de 5 años. Teniendo en cuenta que el estudio sale a información pública en este 2026, la conexión de Bargas no estará operativa hasta bien avanzado 2031. Además, alertan de que esta variante no servirá de nada si no se acomete de forma simultánea la electrificación de la línea convencional, una obra presupuestada en 130 millones de euros que se sigue sin iniciar.

El panorama dentro de las fronteras de Extremadura tampoco invita a la celebración. Aunque el tramo entre Badajoz y Plasencia ya se encuentra en funcionamiento, sigue careciendo del sistema de seguridad y gestión del tráfico ERTMS. La mayor preocupación local se centra en el tramo Plasencia-Talayuela. Tras realizar una inspección sobre el terreno el pasado 24 de junio, los ingenieros mostraron su alarma por el estado del tramo urbano de Navalmoral de la Mata. "Nos dimos una vuelta por el tramo urbano de Navalmoral y vimos que aquello estaba muy verde todavía. Hicimos una previsión técnica de que va a ser muy difícil que este tramo extremeño esté terminado en 2028", asegura Antonio González.

Asimismo, González ha hecho hincapié en la falta de construcción de las estaciones "en línea" de Badajoz, Mérida, Cáceres y Plasencia. Según dicen, las estaciones de alta velocidad deben situarse en la línea general para evitar que los trenes pierdan tiempo entrando y saliendo de los cascos urbanos. Sin estas estaciones, advierten, los tiempos de viaje nunca serán competitivos.

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"La rentabilidad del tren la da el ciudadano que paga el billete. Si de Badajoz a Madrid tardo cinco horas, yo me voy en coche, no cojo el tren. Ahora, el día que entre Badajoz y Madrid sean tres horas, no vuelvo a tocar el coche. Esa es la clave y ese es el gran reto", ha sentenciado Antonio González, concluyendo con un llamamiento a la sociedad civil para recuperar "el espíritu reivindicativo de hace diez años, cuando los extremeños se manifestaron en masa en Madrid exigiendo un tren digno".