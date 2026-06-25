Badajoz mantiene la previsión de lanzar este sábado los fuegos de San Juan si obtiene los permisos y el dispositivo de seguridad

El Ayuntamiento de Badajoz continúa trabajando para que los fuegos artificiales de la Feria de San Juan puedan celebrarse finalmente este sábado, después de que el espectáculo quedara suspendido en las fechas inicialmente previstas por el alto riesgo de incendios forestales y la aplicación de la normativa autonómica extremeña.

Fuentes municipales explican que en estos momentos se está trabajando en los permisos y en el dispositivo de seguridad necesario para poder lanzar los fuegos el sábado. La celebración, no obstante, queda supeditada a la evolución de las condiciones meteorológicas y al encaje legal del espectáculo.

La postura del ayuntamiento, según las mismas fuentes, ha sido desde el primer momento la de buscar alternativas para intentar salvar la cita, siempre que pudiera hacerse con garantías. "Si el clima y la ley lo permiten, se está trabajando para lanzarlos el sábado", señalan, y añaden que "cualquier actualización" sobre este asunto será comunicada cuando se produzca.

Dos suspensiones por el riesgo de incendio

La polémica se originó después de que Badajoz se quedara sin los fuegos artificiales de la Feria de San Juan, al menos en las fechas previstas, por el elevado índice de peligro de incendios forestales. Primero se suspendieron los fuegos de inauguración de la feria, previstos para el 19 de junio. Posteriormente, el ayuntamiento anunció también la cancelación de los fuegos tradicionales de la noche de San Juan, previstos para la víspera del 24 de junio.

La decisión se adoptó porque la normativa y el nivel de riesgo impedían el uso de pirotecnia en esos días. El consistorio defendió entonces que la prioridad era la seguridad y apuntó que estudiaría posibles alternativas si mejoraban las condiciones meteorológicas. El concierto de la Orquesta de Extremadura sí se mantuvo.

Conscientes de la situación

La empresa encargada del espectáculo, Pirotecnia Zaragozana SA, ha agradecido públicamente al Ayuntamiento de Badajoz el esfuerzo realizado para buscar una alternativa que permita celebrar finalmente los fuegos artificiales previstos con motivo de las fiestas de San Juan.

En un comunicado, la compañía afirma ser consciente de "la complejidad de la situación vivida", marcada por el elevado riesgo de incendios y por la incertidumbre en torno a la interpretación de la normativa aplicable. En este contexto, valora "muy positivamente" la voluntad del ayuntamiento de mantener una actitud de diálogo y de trabajar para encontrar una solución compatible con la seguridad de las personas y con la celebración de un acto muy esperado por los ciudadanos.

La empresa, asociada a la Asociación Española de la Pirotecnia, considera necesario que exista una mayor seguridad jurídica y una interpretación homogénea de la normativa para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro. También defiende que la protección del medio natural y la seguridad ciudadana son compatibles con los espectáculos pirotécnicos profesionales cuando se realizan bajo la normativa que regula esta actividad.

Un anillo con una estrella de cinco puntas

El espectáculo previsto para Badajoz mantiene el formato habitual de los últimos años. Según explicó a este diario Luis Brunchú, uno de los responsables de Pirotecnia Zaragozana, los fuegos tienen una duración aproximada de 24 minutos y culminan con una traca final de unos cuatro minutos, uno de los momentos más esperados por el público.

La estructura del espectáculo está pensada para mantener la atención desde el primer momento hasta el final. "La idea de un espectáculo siempre es intentar mantener al público atento todo el tiempo, haciendo cosas diferentes y muy variadas", explicó el representante de la empresa.

Uno de los puntos fuertes, dijo, sería la traca final. "La gente se emociona. Lo que buscamos es llegar a los dos últimos minutos con el público cada vez más expectante para rematar bien el espectáculo", afirmó Brunchú.

De celebrarse, el cielo de Badajoz se llenará de una amplia gama de colores, con entre 12 y 14 tonos diferentes, entre ellos rojo, verde, azul, amarillo, naranja, púrpura, violeta o limón. También están previstos efectos reconocibles como palmeras, anillos, espirales, estrellas, corazones, sonrisas, crepitantes y brocados. "Hemos traído varias cosas nuevas, como un anillo con una estrella de cinco puntas en el centro", detalló Brunchú. Entre los efectos también figuran tréboles, palmeras con anillos y estrellas fugaces.

Una de las novedades más llamativas llegaría al inicio, con un efecto sonoro denominado silbatos afónicos. "Al principio habrá un efecto novedoso, un efecto sonoro que se llama silbatos afónicos. Siempre intentamos hacer un principio que llame la atención y que mantenga vivo el espectáculo", apuntó.

Algunos efectos alcanzarían una altura máxima de 250 metros, lo que permitiría que parte del espectáculo fuera visible desde distintos puntos del entorno, especialmente por la localización habitual del disparo, en la zona del río y dentro del núcleo urbano.

Imagen de archivo de los fuegos artificiales de San Juan en Badajoz. / Santi Garcia

Por ahora, la celebración queda pendiente de los permisos, del dispositivo de seguridad y de la evolución del riesgo de incendio. El objetivo municipal es que Badajoz pueda recuperar este sábado una de las citas más esperadas de la Feria de San Juan, siempre que las condiciones lo permitan.