Badajoz reforzará su plan para erradicar la plaga de palomas en la ciudad tras una moción de Vox

Badajoz reforzará su plan municipal de control de palomas tras aprobar en el pleno ordinario de junio una moción presentada por Vox. En ella, el partido de Santiago Abascal ha recalcado la situación actual en cuanto a la proliferación de estas aves y ha evidenciado algunos de los problemas que provocan.

La moción ha contado con el apoyo de los dos ediles de Vox, el concejal no adscrito, Carlos Pérez Romero, y del PP. Aunque ya hay en funcionamiento un plan municipal para eliminar del vuelo a las palomas, el equipo de Gobierno se ha comprometido a implantar nuevas medidas y dotar de una mayor inversión para solucionar lo que algunos consideran como plaga.

La moción

El texto de la moción se basaba en los efectos de las palomas en la ciudad, que ya "forman parte del escenario urbano". Entre otros aspectos, ha señalado que la presencia de estos animales producen inconvenientes por sus excrementos ya que generan "degradación de fachadas" y la elevada "presencia de excrementos de palomas puede hacer proliferar determinados parásitos".

Por este motivo, Marcelo Amarilla, concejal de Vox responsable de defender esta moción, ha señalado que "resulta necesario conocer el nivel de palomas que existen en la ciudad" para poder ponerle freno. En este sentido, han pedido adoptar una serie de acuerdos como "saber la población de palomas", crear un "plan de gestión de palomas urbanas", implantar los medios necesarios para capturarlas, realizar "campañas dirigidas a la educación social" y dar traslado de los resultados arrojados por el mencionado plan a los distintos partidos políticos.

Sin acuerdo en la enmienda del PSOE

El PSOE ha pedido incluir una enmienda al texto a través de la cual incluían un plazo "máximo de dos meses" para la elaboración y puesta en marcha del mencionado plan. Amarilla ha explicado que aunque el fondo de la enmienda coincide con lo que se proponía inicialmente no la han aceptado porque no les "parece correcto el plazo de dos meses" porque consideran que la situación de Badajoz "necesita más de dos meses".

Palomas en el parque de Castelar de Badajoz / Santi García

En el debate de este punto, Carlos Pérez ha aprobado esta moción señalando que "por épocas hay un incremento de plagas que son muy molestas para los vecinos", por lo que avalaba este texto para potenciar el plan que ya está en marcha. Por su parte, Sara Durán, edil socialista, ha indicado que su grupo votaría en contra tras la desestimación de la enmienda planteada. Durán ha señalado que el problema es real en cuanto a las palomas, pero también hay otras plagas como la de cucarachas o ratas en la ciudad. A este punto, el alcalde, Ignacio Gragera, ha señalado que "exagera tanto que pierde la credibilidad". Lo ha afirmado por un comentario que ha hecho la socialista: "¿Cómo que tenemos una ciudad invadida por las ratas?", ha cuestionado el alcalde.

Asimismo, ha pedido que "intenten pintar una ciudad más acorde con la realidad".

1.100 palomas capturadas este curso

Por parte del PP ha sido Dolores Vázquez la responsable de responder. Ella como responsable de la concejalía de Sanidad ha explicado cómo funciona el plan municipal contra las palomas en la actualidad. Ha señalado que este está condicionado con la ley de bienestar animal que se aprobó en 2023. Esta ley contempla los límites para poder erradicar estas aves. En este sentido, ha detallado que la empresa que gestiona este plan, Athisa, instala jaulas en las cubiertas de los edificios para capturarlas. Estas tienen comida y agua y permiten entrar, pero no salir a los animales. Así, ha recordado que por las temperaturas que se registran en los meses de verano desde junio hasta septiembre las jaulas se inutilizan para evitar que las palomas mueran.

Además, Vázquez ha puntualizado que "con el número de ejemplares que hay ahora en Badajoz no puede considerarse plaga". Esto es gracias a las capturas que se han venido realizando desde 2024, momento en que se puso en marcha el plan municipal de control, censo y eliminación de palomas que se desarrollará hasta 2028. En lo que va de curso, se han recogido más de 1.100 palomas, según ha informado la concejala.

Problemas que se encuentran

Uno de los problemas que se encuentran en la concejalía que encabeza está en los propios edificios: "En algunos hay rendijas, ventanas rotas y espacios entre edificios donde anidan". En este tipo de caso, cuando se recibe un aviso se da parte a los profesionales que trabajan en el servicio para poder intentar atajarlo.

Asimismo, Vázquez ha reconocido que se encuentran con la negativa de algunos propietarios privados que no reparan las ventanas rotas y que "se crean palomares" en los inmuebles. Por este motivo, ha instado a los propietarios que colaboren arreglando los desperfectos para que no se multipliquen los ejemplares. Al mismo tiempo, ha recordado que se están "desarrollando campañas para concienciar a los ciudadanos" para que no alimenten a las palomas. La edil ha reconocido que se han encontrado evidencias que confirman que muchos vecinos alimentan a las palomas y a las ratas.

Los concejales de la oposición han indicado algunas propuestas que se desarrollan en otras poblaciones extremeñas como es el vuelo de rapaces o el pienso anticonceptivo. A estos extremos Vázquez ha señalado que conocen dichas iniciativas, pero las ha desestimado: "Las aves rapaces no están dando resultado en otros lugares porque las ahuyentan hasta que están allí. En cuanto al pienso anticonceptivo, lo pueden comer otras aves y provocarías un problema". Hay aves con especial protección y esto podría ir en contra de la ley. "No nos vamos a salir de la legalidad, no está en nuestra disposición hacer daño a ningún animal", ha concluido.

Al finalizar su último turno de palabra, Vázquez ha anunciado que el voto del PP iba a ser favorable. A ello, Ignacio Gragera, ha añadido que el sentido del voto era positivo porque conocen que "es un problema" para la ciudad.

La votación ha contado con los votos a favor de PP, Vox y Carlos Pérez y los votos en contra del PSOE.

Una pacense limpia los excrementos de las palomas en los ventanales de su piso en Badajoz. / Santi García

La voz de los ciudadanos

En la sesión plenaria ha estado presente un vecino que se ve afectado por la gran presencia de palomas en el Casco Antiguo. Este joven es empresario y hace tres semanas que abrió su negocio en la calle Virgen de la Soledad número 2 y ha intervenido en el pleno en el apartado de ruegos y preguntas. "Desde que abrimos hemos perdido muchos clientes por las palomas", ha iniciado relatando.

Este problema es extensivo a gran parte del barrio y ha reunido "firmas de los vecinos y empresarios". Ha reconocido que se habla de "animales, pero hasta el momento en el que se convierte en una plaga". Por ello, ha instado al equipo de Gobierno acciones concretas porque como ha dicho: "Somos muchos los que necesitamos una solución para este problema".

Jesús, empresario afectado por la proliferación de palomas en el Casco Antiguo, en el salón de plenos de Badajoz. / J. H.

En su caso concreto, ha denunciado que los excrementos se acumulan desde hace años en una pequeña cornisa del edificio y cuando hay aire se desprenden pequeñas partes: "Ese polvo tiene hongos y enfermedades".

El alcalde ha respondido a este ciudadano señalando que comparte su preocupación, pero ha puntualizado algunas de las quejas: "Como ayuntamiento no podemos limpiar las cornisas de propiedades privadas", ha señalado. Aunque advierte que en "aquellos sitios en los que haya problemas de salubridad o por denuncia de los particulares allí actuaremos a través de disciplina y de las herramientas normativas que tiene el ayuntamiento". Eso sí, aclara que deben recibirse las denuncias porque "no se han recibido tantas denuncias".

Al mismo tiempo, ha pedido la colaboración de los particulares en cuanto a la autorización para poder instalar jaulas en las cubiertas de los edificios, por ejemplo. Pero también ha pedido que en la medida de lo posible instalen los dispositivos disuasorios para evitar la proliferación de ejemplares. Además, ha pedido que las comunidades de propietarios puedan mantener una limpieza óptima de manera recurrente. En definitiva, ha pedido "poner un granito de arena" y formar parte de la solución a este problema.