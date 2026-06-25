CantaJuego presenta en Badajoz una nueva aventura musical para toda la familia con ‘Mi amiga Buby’

El público infantil y familiar tiene hoy una cita ineludible de la mano de la factoría CantaJuego, que presenta en Badajoz su propuesta musical titulada ‘Mi amiga Buby’. El espectáculo dará comienzo a las 20.00 horas en el auditorio del recinto ferial y la entrada será completamente gratuita para todos los asistentes hasta completar el aforo del recinto.

En esta ocasión, la trama gira en torno a Buby, quien desea invitar a Coco, Pepe y al resto de sus amigos del bosque a una merienda muy especial para que conozcan su nueva casa. Para cumplir con la tarea de repartir las invitaciones, la protagonista contará con la inestimable ayuda de un miembro de CantaJuego y de sus nuevos compañeros de aventuras: Marco Camino, Mía Alegría, Clara Cristalina y Leo.

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La cita promete convertirse en una auténtica fiesta de inauguración donde los más pequeños podrán cantar, jugar y bailar al ritmo de los grandes éxitos de CantaJuego, combinando la música en directo con el entretenimiento y los valores tradicionales de este consolidado proyecto pedagógico-musical.