Espectáculo infantil
CantaJuego presenta en Badajoz una nueva aventura musical para toda la familia con ‘Mi amiga Buby’
El público infantil podrá disfrutar de una fiesta de música en directo, juegos y baile en el recinto ferial
El público infantil y familiar tiene hoy una cita ineludible de la mano de la factoría CantaJuego, que presenta en Badajoz su propuesta musical titulada ‘Mi amiga Buby’. El espectáculo dará comienzo a las 20.00 horas en el auditorio del recinto ferial y la entrada será completamente gratuita para todos los asistentes hasta completar el aforo del recinto.
En esta ocasión, la trama gira en torno a Buby, quien desea invitar a Coco, Pepe y al resto de sus amigos del bosque a una merienda muy especial para que conozcan su nueva casa. Para cumplir con la tarea de repartir las invitaciones, la protagonista contará con la inestimable ayuda de un miembro de CantaJuego y de sus nuevos compañeros de aventuras: Marco Camino, Mía Alegría, Clara Cristalina y Leo.
La cita promete convertirse en una auténtica fiesta de inauguración donde los más pequeños podrán cantar, jugar y bailar al ritmo de los grandes éxitos de CantaJuego, combinando la música en directo con el entretenimiento y los valores tradicionales de este consolidado proyecto pedagógico-musical.
- Cosas de Dios, nuevo negocio en Badajoz: 'Tuve un sueño en el que Dios me decía que tenía que montar una tienda
- Seis días trabajando y seis librando: así será la nueva jornada de la Policía Local de Badajoz
- Badajoz se queda sin fuegos artificiales la víspera de San Juan y el ayuntamiento se plantea lanzarlos otro día de la feria
- ¿Se puede ir a la Feria de Badajoz sin dejarse un dineral? Esto cuesta montarse en los cacharritos este año
- Fallece Isidra Méndez, histórica del movimiento vecinal en Badajoz y presidenta durante décadas del Cerro de Reyes
- Badajoz se moviliza contra el cierre definitivo del cine Conquistadores con una recogida que suma 3.290 firmas
- ¿Qué supermercados abren el festivo del 24 de junio en Badajoz?
- Fallece José Galindo, presidente de Aspace Badajoz