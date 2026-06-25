‘Puentes de Ida y Vuelta’: un homenaje a los que cruzaron el Atlántico en Badajoz

La Escuela de Tango argentino de Antonio Carrasco presenta esta noche a partir de las 21.30 horas el espectáculo ‘Puentes de Ida y Vuelta: Ecos del desarraigo’ en el teatro López de Ayala de Badajoz. Las entradas para asistir a esta representación única se pueden adquirir por un precio de 10 euros.

La obra se presenta como una experiencia que rinde homenaje a los miles de extremeños, andaluces y habitantes de otras regiones que alguna vez cruzaron el Atlántico en busca de un futuro mejor. A través de una cuidada puesta en escena que juega con el contraste visual entre el blanco y negro del recuerdo y el color del presente, el espectáculo fusiona de manera inédita la fuerza del flamenco, la cadencia de la jota, la pasión del tango y la libertad de la danza contemporánea.

El hilo conductor de la trama viaja desde la soledad del histórico hotel de inmigrantes en Buenos Aires hasta la vorágine actual de una calle peatonal madrileña. La narrativa conecta las historias de José, quien en los años 30 y 40 abandonó su tierra natal cargado de coplas e incertidumbre, y de María, quien hoy desanda ese mismo camino de regreso a la España de sus ancestros con el ritmo del tango marcado en la piel, demostrando que el sentimiento de desarraigo es universal y que la humanidad siempre encuentra su punto de encuentro a través del arte.

Noticias relacionadas

Bajo la idea original y la dirección general de Antonio Carrasco, la producción cuenta con un nutrido elenco compuesto por los alumnos de su propia escuela de tango de Badajoz y Mérida. Sobre el escenario estarán acompañados por el bailaor flamenco Andrés Malpica, los actores Fernando Cea y Raquel Domenech -quienes encarnan los papeles de los inmigrantes protagonista-, y la música en directo de Victoria Galván García al violín y la voz, junto a Cesar Carrasco a la guitarra.