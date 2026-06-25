Cineastas y fans de Tarantino tienen cita en la Filmoteca de Extremadura para ver 'Kill Bill'

La Filmoteca de Extremadura ofrece esta tarde una oportunidad única para los amantes del cine de acción y del universo cinematográfico de Quentin Tarantino. A partir de las 19.00 horas, el Auditorio del Edificio Ibercaja (situado en el Paseo Fluvial, número 15) acogerá la proyección de 'Kill Bill: the whole bloody affair'. La entrada al evento será completamente gratuita hasta completar el aforo de la sala.

Esta cita permitirá al público disfrutar de la obra tal y como fue concebida originalmente por su director: una versión extendida e íntegra de más de cuatro horas de duración que unifica la historia y que incluye, además, una secuencia inédita de anime. La película, que cuenta con banda sonora a cargo de Robert Rodriguez y RZA, y la fotografía del oscarizado Robert Richardson, se exhibirá en versión original en inglés con subtítulos en castellano.

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La trama sumerge al espectador en la brutal odisea de La Novia, personaje interpretado por Uma Thurman, quien es dada por muerta tras sufrir una sangrienta emboscada en el ensayo de su boda por parte de su antiguo jefe y amante, Bill. Tras sobrevivir al ataque en el que le disparan en la cabeza y le roban a su hijo nonato, la protagonista emprenderá una implacable venganza. Para lograr su objetivo final de enfrentarse a Bill, primero deberá dar caza, uno a uno, a los cuatro miembros restantes del peligroso escuadrón de asesinos Víbora Mortal, en un reparto estelar que completan actrices y actores de la talla de Lucy Liu, Vivica A. Fox y Michael Madsen.