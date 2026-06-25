La tarde más familiar del ferial de Badajoz: descuentos, menos calor y una feria en silencio

El recinto ferial de Badajoz vive hoy su día más alegre, pero con un matiz de integración muy especial que demuestra que la fiesta grande de la ciudad puede y debe ser para todos. Es una magnífica muestra de compromiso social, empatía y evolución festiva, la jornada de hoy ha estado marcada por la buena convivencia de dos grandes iniciativas: el tradicional y esperado Día del Niño y la segunda jornada del denominado horario sin ruido.

Este tramo horario de feria inclusiva, programado desde las 19.00 hasta las 22.00 horas, está diseñado para que los pequeños que conviven con el Trastorno del Espectro Autista (TEA) junto a otras hipersensibilidades sensoriales puedan sumergirse de lleno en la magia de las atracciones de la feria dentro de un entorno completamente tranquilo, seguro y predecible. El resultado visible en las calles del ferial es un gran paso adelante hacia una festividad moderna y abierta, donde el respeto mutuo, la solidaridad y la diversión van felizmente de la mano.

A las siete de la tarde, el recinto ferial presentaba un aspecto bastante calmado y con muchas atracciones aún por abrir. Pero, minutos después, comenzaba a reactivarse bajo unas condiciones meteorológicas verdaderamente idílicas para pasear. Tras varias jornadas previas de intenso calor veraniego, el cielo ligeramente encapotado y un termómetro que marcaba unos reconfortantes 29 grados, regalaron una brisa muy agradable y fresca que animó de inmediato a familias enteras a pasear con carros y niños. Para todos los padres con niños que necesitan un ambiente más calmado y estructurado, este inicio de tarde ha supuesto una oportunidad fantástica para recorrer las dos avenidas con algo más de desahogo y tranquilidad que de normal.

Aunque no fue hasta llegadas las 19.20 horas cuando se dejó de escuchar música por completo -eran un par de atracciones quienes aún la mantenían-, el apagón acústico se hizo realidad y trajo una atmósfera de paz y sosiego ideal para los pequeños con necesidades sensoriales especiales.

Unas horas para que muchos niños disfruten

Para madres como Mar, que acuden al ferial con un niño con TEA, la existencia y el mantenimiento de estas tres valiosas horas de feria silenciosa es un logro social que agradecen pero donde pide más dedicación: "Nos vendría bien que adaptasen más el horario para que los niños pudiesen disfrutar sin calor porque, de normal, no puedo dar una vuelta sin que de repente empiece la música y tengas que salir corriendo". Este periodo de tiempo es en el que sus hijos pueden reír, disfrutar y subir a los "cacharritos" sin sufrir la intensa sobreestimulación acústica que habitualmente les impide asistir a este tipo de lugares.

Como propone la propia Mar, una de las opciones pasa por adaptar el horario, ampliándolo un poco más hacia la franja nocturna (como, por ejemplo, de 20.30 a 23.30 horas o de 21.00 horas a 00.00) para garantizar de esta manera un ambiente más fresco, cómodo y óptimo para el bienestar de los menores.

El gran éxito de este horario sin ruido trasciende con creces a los colectivos específicos ya que, muchas familias pacenses con niños de corta edad, han descubierto de manera espontánea en este tramo silencioso, el momento perfecto de la semana para disfrutar de las atracciones. "Venimos a la feria por el Día del Niño para montarlo en los cacharritos y que coincida con el horario sin ruido es maravilloso. Nos encanta que coincida para que haya algo menos de alteración y se ponga menos nervioso", dice una de las primeras madres en llegar al recinto.

La total ausencia de estridencias musicales permite un paseo mucho más relajado y familiar, donde se puede conversar con tranquilidad, caminar sin sufrir las aglomeraciones de otros días y experimentar las atracciones de una manera más pausada y segura. "Podemos hablar con el niño y nos quedamos más tranquilos", aseguran unos padres.

El día del niño: "Cada año hay menos descuento"

Por su parte, el tradicional Día del Niño completó la oferta de la tarde ofreciendo un excelente respiro económico muy bien valorado entre los asistentes que buscaban aprovechar los descuentos especiales. Así lo expresa un padre junto a sus dos hijos: "Hemos venido hoy porque era el Día del Niño y ha coincidido con que han bajado las temperaturas. La verdad es que se agradece".

En esta jornada, las atracciones del ferial aplican un descuento directo en el precio de sus billetes. Dependiendo de cada feriante, es una cantidad u otra, ya que no hay unanimidad en el coste de los boletos. Algunos feriantes como Joaquín Berbis, de Atracciones Berbis García, señala que cada año "viene menos gente" a este día. El precio de su atracción de normal es de cuatro euros y, hoy, la rebaja a tres. Tras cumplir este año 25 años viniendo a la Feria de Badajoz ininterrumpidamente -desde el 2001-, es consciente de que cada vez el descuento es menor: "Sí que es cierto que cada año hay menos descuento".

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El gran ambiente familiar y las sonrisas de los rostros de los niños confirman que la feria sigue siendo, por excelencia, el lugar donde la magia se hace realidad.