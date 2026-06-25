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Una mujer resulta herida grave en Olivenza tras ser apuñalada en una disputa familiar

El presunto autor, un hombre, se entregó después de los hechos en la Jefatura de la Policía Local y quedó bajo custodia de la Guardia Civil

Juzgados de Olivenza.

Juzgados de Olivenza. / Guardia Civil

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La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

La Guardia Civil investiga un apuñalamiento registrado en Olivenza durante la tarde-noche de este miércoles, que se ha saldado con una mujer herida de gravedad y un hombre detenido.

La víctima, de 34 años, fue trasladada al Hospital Universitario de Badajoz tras sufrir heridas por arma blanca. El presunto agresor pasó la noche en dependencias de la Guardia Civil de Olivenza después de ser arrestado.

Los hechos ocurrieron en torno a las 21:45 horas, en plena vía pública. Según ha publicado Canal Extremadura, el suceso se habría producido tras una discusión en el ámbito familiar que terminó derivando en una agresión con arma blanca.

Fuentes de la Policía Local han señalado que fue el propio detenido quien se entregó en la Jefatura de la Policía Local tras lo ocurrido. Posteriormente, fue puesto a disposición de la Guardia Civil, que procedió a su detención. Está previsto que pase a disposición judicial en las próximas horas.

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La mujer herida no sería la pareja del presunto agresor. Al parecer, el incidente podría haberse originado tras una discusión de pareja en la que la víctima, prima de la esposa del detenido, habría intervenido para intentar mediar.

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