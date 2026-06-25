El PSOE de Badajoz abandona el pleno del ayuntamiento cuando se debatía una moción de Vox por la "corrupción de Pedro Sánchez"

El Grupo Municipal Socialista en Badajoz ha abandonado el salón de pleno del Ayuntamiento de Badajoz durante una moción presentada por Vox. Lo han hecho por la incorporación de la palabra "corrupción" relacionada con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. Tras el debate de este punto, los ediles han regresado a su puesto.

Durante varios minutos los diez concejales del PSOE han estado ausentes en la sesión ordinaria del mes de junio porque entienden que se asigna un delito al presidente del Gobierno sin haber sido investigado por el mismo.

Abandono por la "corrupción"

Antes de comenzar a debatirse el punto 24 del orden del día la portavoz socialista, Silvia González, ha interrumpido la sesión para decir que "el Ayuntamiento de Badajoz no puede asumir como verdad" lo que no ha sido avalado con una sentencia judicial.

González ha denunciado que en el enunciado de la moción, "contra la corrupción de Pedro Sánchez", se incluye la palabra corrupción. Ha aseverado que si en este pleno se acepta este punto, a posteriori pueden ser otros puntos los que vulneren la justicia.

Dos mociones piden adelanto electoral

Este punto del día que ha propiciado la formación verde ha generado malestar en la bancada socialista y sus ediles han abandonado del salón de plenos. En el texto de la moción el concejal de Vox Marcelo Amarilla ha reclamado el adelanto de las elecciones ante el número de casos judiciales que "asedian" al PSOE a nivel nacional.

Así, ha comenzado su exposición señalando que "lo peor de Sánchez siempre está por llegar" porque "los casos de corrupción lo rodean". Amarilla ha enumerado los casos judiciales que están abiertos en la actualidad contra gente de su entorno a los que "se une la imputación de un expresidente, de José Luis Rodríguez Zapatero".

Por lo que desde la formación de Abascal han urgido "la convocatoria de elecciones generales"; que se "condenen los escándalos de corrupción" y que "el ayuntamiento manifieste la necesidad de la convocatoria" de comicios.

Por parte del Partido Popular, la concejala Gema Cortés ha informado del apoyo por parte de su grupo a la moción aclarando que "no somos jueces por eso pedimos una justicia que no esté perseguida por el Gobierno". Además, ha señalado que "una cosa es la responsabilidad penal que está en los juzgados y otra la responsabilidad política" y, por ello, han apoyado esta moción.

Por su parte, el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha señalado que este es un problema que afecta a los ciudadanos: "Este tema está dentro de las principales preocupaciones de los ciudadanos". Lo ha dicho porque minutos antes de abandonar el salón desde el PSOE han afeado que se trataran este tipo de aspectos que no corresponden a la actividad municipal.

Este punto ha contado con la votación a favor del PP y de Vox y la abstención de Carlos Pérez Romero, concejal no adscrito.

La moción del PP

No ha sido la primera moción en la que se ha debatido el adelanto electoral. En el punto anterior, el Partido Popular presentó la petición al Gobierno de España para asumir responsabilidades políticas y convocar elecciones generales. Lo han hecho porque según ha indicado Gema Cortés "se han ido atravesando líneas rojas" en los últimos tiempos y han pasado "de ser repugnante a ilegal", ha dicho.

Otro de los motivos por los que reclaman desde la ciudad el adelanto electoral es por la "debilidad total" del Gobierno que "no ha sido capaz de aprobar ningún presupuesto" sumados a los "casos de corrupción que rodean al presidente". Así, ha relacionado las actitudes del ejecutivo con la "independencia de la justicia", la "libertad de prensa" o el "manejo de Tezanos del CSIC".

En este punto, los concejales socialistas no se han movido de su asiento, reforzando su explicación ante la moción de Vox ante la que han argumentado que se marchaban por la palabra "corrupción". El socialista Alejandro Mendoza ha sido el encargado de responder a Cortés. En su exposición ha aseverado que mientras se pide el adelanto de la convocatoria de elecciones generales "Badajoz desaparece". Lo ha dicho pidiendo que enumerasen "servicios que se han dejado de prestar o qué inversiones no se han ejecutado en la ciudad" procedentes del Gobierno.

Gema Cortés ha respondido que ellos hablan "de lo que habla la gente de la calle. Están ustedes fuera de la calle". De este modo, ha indicado que tanto es así que Patxi López el miércoles en el Congreso de los Diputados "decía que había millones de personas con Begoña", algo que ha desmentido de manera irónica. De la misma manera, ha reiterado que hay problemas que les afecta a los ciudadanos de manera directa como que en "toda la legislatura haya habido presupuestos". Por ello, ha pedido que "la gente hable y decida, no que esté un Gobierno secuestrado".

De esta manera, la moción se ha aprobado con los votos a favor de PP, Vox y el concejal no adscrito, Carlos Pérez, y los votos en contra del PSOE.