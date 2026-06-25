La resurrección del deporte pacense

La temporada 2025/26 será recordada en Badajoz durante muchos años. La ciudad puede presumir de haber vivido un año histórico, en el que tres de sus equipos principales consiguieron la gesta de ascender de categoría, algo que para una ciudad como Badajoz es sin duda un auténtico éxito que pone de manifiesto el crecimiento deportivo que se lleva experimentando durante años.

Las primeras en celebrar sus logros fueron las futbolistas del Sport Extremadura. Las verdinegras culminaron una soberbia temporada consiguiendo el ascenso a Primera Federación, la segunda máxima división del fútbol femenino nacional. Cimentadas en una férrea defensa y en un ataque ultra eficiente, las pacenses dominaron con puño de hierro el Grupo 3 de Segunda Federación, en el que dejaron sin opciones a sus rivales.

Las futbolistas del Sport celebran su salto a Primera Federación. / Sport Extremadura CD

El pasado 12 de abril, tras empatar a uno ante el Sporting Club de Huelva en las Instalaciones Deportivas Municipales El Vivero, las verdinegras pudieron celebrar su segundo ascenso consecutivo. Además, la temporada 2025/26 también destacó por la primera participación del Sport en la Copa de la Reina, competición en la que completaron un gran papel tras dejar en la estacada a Rayo Vallecano y Cacereño, siendo eliminadas por el Alhama El Pozo, club que milita en Primera División.

El BCB también cumplió

No solo el Sport dominó con solvencia su liga. El Vítaly La Mar BCB también consiguió completar una campaña de máximo nivel, finalizando en el primer lugar en la Conferencia D-B de Tercera FEB y clasificando para un playoff muy pacense.

Tras dos eliminatorias previas, en las que cosecharon una derrota y una victoria, los hombres de Pablo Cuevas fueron anfitriones en un pabellón de La Granadilla que vibró con cada canasta del BCB. El equipo pacense hizo pleno de victorias en sus dos primeros duelos (ante CB Tres Cantos y Velabasket Sueca) y llegó al partido decisivo de la temporada dependiendo de sí mismo contra Mollerussa. Después de completar una remontada épica en la segunda parte del encuentro, una canasta de David Mejía en los últimos segundos culminaba la machada y certificaba un ascenso muy peleado y soñado a Segunda FEB, la tercera máxima categoría del baloncesto patrio.

Segunda Federación de blanco y negro

El ascenso más reciente lo protagonizó el Badajoz. Tras completar un playoff muy exigente en el que los blanquinegros supieron adaptarse a todos los contextos para llegar a la última ronda, los hombres de Miguel Ángel Ávila llegaron hasta Cuarte con un gol de ventaja.

La plantilla del Badajoz celebra en Cuarte el ascenso a Segunda Federación. / CD Badajoz

Los zaragozanos se pusieron por delante en el marcador en los primeros compases del encuentro, algo parecido a lo que sucedió en la ida en el Nuevo Vivero, pero un soberbio gol de Bermúdez antes de la hora de juego puso el empate a uno en el marcador que certificaría el regreso del club blanquinegro a Segunda Federación tras dos años en Tercera.

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También hay que mencionar al Albroksa FS, que ascendió a Tercera División Nacional de Fútbol Sala tras eliminar al Don Bosco (otro club pacense), y al Gévora, que pese a no lograr el ascenso consiguió la permanencia en Tercera Federación en su temporada de debut en la categoría.