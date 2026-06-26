El AMPA del colegio Lope de Vega de Badajoz convoca una concentración para frenar el recorte de líneas y docentes en el centro

La Asociación de Madres y Padres del Alumnado (AMPA) del CEIP Lope de Vega de Badajoz ha convocado una concentración para este lunes, 29 de junio, con el objetivo de mostrar su rechazo a la reducción de líneas de Educación Infantil y al recorte de docentes que, según denuncian, amenaza el futuro del centro educativo.

La protesta tendrá lugar a las 11.00 horas en la puerta principal del colegio y pretende reunir a familias, alumnado, profesorado y miembros de la comunidad educativa para reclamar el mantenimiento de los recursos humanos y educativos del centro. Bajo el lema "No a los recortes de maestrxs y líneas en el Lope de Vega", la asociación hace un llamamiento a la participación para defender una educación pública de calidad.

Un momento "clave"

Desde el AMPA consideran que este es un momento "clave" para evitar que el colegio pierda líneas educativas y personal docente, ya que advierten de que recuperar esos recursos en el futuro sería mucho más complicado. "Ahora es el momento de actuar", trasladan las familias en la convocatoria difundida durante los últimos días.

La movilización llega después de que la asociación denunciara públicamente la previsión de una reorganización de las líneas de Educación Infantil que, según sus cálculos, supondría pasar de seis a tres docentes en esta etapa educativa. El colectivo sostiene que esta reducción afectaría especialmente a un centro que escolariza a un elevado porcentaje de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, dificultando la atención individualizada y reduciendo la capacidad de respuesta del profesorado.

Oportunidad para reducir las ratios

El presidente del AMPA, Adrián Rodríguez, ya defendió en declaraciones a La Crónica de Badajoz que el descenso de la natalidad no debe traducirse en una pérdida de recursos para la enseñanza pública. Las familias consideran que esta circunstancia debería aprovecharse para reducir las ratios por aula y mejorar la calidad educativa, en lugar de eliminar líneas y docentes.

Además, la asociación mantiene su reivindicación de que, antes de suprimir unidades en los colegios públicos, la Administración estudie la reducción de conciertos educativos en aquellos casos en los que existan suficientes plazas en la red pública.

Educación: no existe una resolución definitiva

Tras hacerse pública esta denuncia, la Consejería de Educación y Formación Profesional respondió que todavía no existe una resolución definitiva sobre la planificación de líneas para el próximo curso en los centros educativos de Badajoz. Desde la Junta aseguraron que la distribución de unidades aún no está cerrada ni para el Lope de Vega ni para el resto de colegios de la ciudad.

Pese a ello, el AMPA ha decidido mantener la movilización para visibilizar la preocupación existente entre las familias y reclamar garantías de que el centro no perderá recursos. "La fuerza está en todas las familias: madres, padres, alumnado y toda la comunidad educativa", señalan en el llamamiento difundido para la concentración.

"El futuro del Lope se defiende ahora"

La asociación insiste en que el futuro del colegio depende de las decisiones que se adopten durante las próximas semanas y anima a toda la comunidad educativa a participar en la protesta. "Porque juntos somos más fuertes. Porque el futuro del Lope se defiende ahora. Porque una escuela pública de calidad merece todos los recursos", concluye el comunicado con el que convocan la concentración prevista para este lunes.

Con esta movilización, las familias buscan trasladar a la Administración educativa su rechazo a cualquier reducción de líneas o plantilla que pueda afectar al funcionamiento del centro y reiteran su petición de que se refuerce la enseñanza pública aprovechando el contexto demográfico actual, en lugar de disminuir los recursos destinados a los colegios públicos.