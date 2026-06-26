'La Columna de los Ocho Mil': el primer éxodo de la Guerra Civil llega al Hospital Centro Vivo de Badajoz

El Hospital Centro Vivo de Badajoz será la sede número 70 de la exposición 'La Columna de los Ocho Mil' hasta el 12 de julio. Esta exposición tiene como tema principal el primer éxodo que se llevó a cabo tras la Guerra Civil Española. Tras el conflicto bélico, cerca de 8.000 republicanos extremeños emprendieron una huida para tratar de escapar de los sublevados franquistas, sin embargo, 2.000 de ellos murieron a mitad de camino por soldados apostados en los montes.

Este proyecto, producido por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica José González Arregi de Zafra y financiado por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática del Gobierno de España y por la Diputación de Badajoz, no es tanto el resultado de la investigación, sino "un instrumento para la propia investigación". Así lo ha explicado el historiador José María Lara Hernández, que además afirmó que el recorrido también tiene como objetivo "recoger testimonios" que contribuyan a ampliar la información.

La historia de La Columna

'La columna de los 8000' no fue la única huida masiva, pero fue la primera de la que se tiene constancia. Además, cuenta con una peculiaridad, según explica el historiador, el grupo se dividió en dos direcciones: hacia el este tratando de llegar a la zona de Azuaga y La Serena y hacia el oeste atravesando la frontera portuguesa. La primera opción fue la elegida por la mayoría de los refugiados y la que supuso el mayor número de pérdidas.

José María Lara explicó también que realmente se trata de "varias columnas que salen con ritmos distintos" solo por el hecho de que llevan a miles de personas entre los que se encuentran ancianos, niños o personas con diferentes ritmos". En este sentido, el panel trata de definir toda esta situación de acorralamiento.

Como fruto de esta exposición itinerante han aparecido por primera vez fotografías. En concreto, en la mesilla de noche de una persona de Valencia del Ventoso aparecieron dos fotografías en un sobre. Esta imagen es considerada hoy en día la primera fotografía de 'La columna de los 8000'.

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Exposición itinerante ‘La Columna de los Ocho Mil’. / Diputación de Badajoz.

Compromiso de la Diputación de Badajoz

El diputado del Área de Identidad Cultural, Deporte y Juventud, Ricardo Cabezas, ha asegurado que con esta exposición, la institución provincial busca poner en valor este episodio de la Historia que ha estado "demasiado tiempo silenciado". Miles de extremeños y extremeñas en septiembre de 1936 emprendieron una huida desesperada y con estos paneles "se busca contar la historia de estas personas víctimas del odio y la intolerancia".