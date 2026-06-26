Confirmado: habrá fuegos artificiales en Badajoz este sábado desde el puente de Palmas

Final feliz, sobre todo para quienes no querían quedarse sin fuegos. Badajoz tendrá su espectáculo pirotécnico este sábado 27 de junio después de que el ayuntamiento haya confirmado que podrá celebrarse tras el descenso de las temperaturas y del índice de peligro de incendios forestales.

Los fuegos se lanzarán a partir de las 23.30 horas desde el puente de Palmas, como colofón a la Feria de San Juan 2026, que finalizará este domingo. La cita llega después de varios días de incertidumbre, permisos, previsiones meteorológicas y un debate entre quienes defendían mantener la tradición y quienes pedían anteponer la seguridad.

El espectáculo había quedado suspendido en las fechas inicialmente previstas por el elevado riesgo de incendios forestales y por la aplicación de la normativa autonómica extremeña, que restringe el uso de pirotecnia durante la época de peligro alto.

Primero se cancelaron los fuegos de inauguración de la feria, previstos para el 19 de junio. Después, el ayuntamiento anunció también la suspensión de los fuegos tradicionales de la noche de San Juan, que estaban previstos para la víspera del 24 de junio.

Desde el consistorio se defendió entonces que la prioridad era la seguridad, aunque se dejó abierta la puerta a buscar una alternativa si mejoraban las condiciones.

El sábado, a las 23.30

Según ha informado el Ayuntamiento de Badajoz, una vez garantizada la seguridad y establecido el dispositivo necesario, los fuegos artificiales podrán celebrarse este sábado desde el puente de Palmas. El cambio ha sido posible tras el descenso de las temperaturas y del índice de peligro de incendios, lo que permite encajar el espectáculo dentro de la normativa y de las condiciones de seguridad exigidas.

Fuentes municipales ya habían avanzado que se estaba trabajando para intentar salvar la cita. "Si el clima y la ley lo permiten, se está trabajando para lanzarlos el sábado", señalaban antes de la confirmación oficial. Finalmente, clima y ley han dado tregua.

El ayuntamiento ha agradecido la predisposición y colaboración de todas las personas y entidades implicadas, así como de la empresa Pirotécnica Zaragozana y de los cuerpos y fuerzas de seguridad y emergencias que participarán en el dispositivo.

El consistorio también ha tenido palabras para la ciudadanía, a la que agradece su comprensión ante los cambios motivados por razones de seguridad.

"Siempre hemos sido positivos"

La confirmación oficial permite a Pirotecnia Zaragozana SA, empresa encargada del espectáculo, retomar los preparativos de una cita que, pese a la espera, mantiene intactas sus principales novedades y la duración prevista.

Luis Brunchú, el responsable, reconoce a este diario "la satisfacción" con la que han recibido la autorización definitiva. "Para nosotros siempre es importante poder realizar nuestro trabajo y poder mostrar al público lo que hacemos", señala. La empresa afronta el lanzamiento con ilusión y con la confianza de que el público responda.

Burnchú explica que no recuerda una situación similar en Badajoz, con un aplazamiento de tantos días dentro de unas ferias, aunque admite que este tipo de incidencias son cada vez más habituales. "Últimamente, con el tema climático, recibimos más cancelaciones o aplazamientos de lo normal, pero es más por el tema climático y por el tema forestal, por el tema de incendios", apunta.

Aun así, desde Pirotecnia Zaragozana siempre mantuvieron una actitud positiva y confiaron en que el espectáculo pudiera celebrarse. "Siempre pensamos que hay una vía de escape, una vía a la que podemos coger, sobre todo contando con que el Ayuntamiento de Badajoz siempre ha mostrado su disposición para realizar el evento. Siempre hemos sido positivos, sí", destaca Brunchú.

Los trabajos de montaje comenzarán este sábado por la mañana. Según explica, los operarios tienen previsto salir hacia Badajoz durante la tarde de este viernes para iniciar los preparativos sobre el terreno a primera hora. El espectáculo conservará el diseño previsto inicialmente, incluida una de las principales novedades de este año: los denominados silbatos afónicos, un efecto sonoro que abrirá la exhibición o un anillo con una estrella de cinco puntas en el centro.

"Sí, se mantienen", confirma Burnchú, que detalla que el espectáculo tendrá una duración aproximada de 24 minutos, a los que se sumará una traca final de unos cuatro minutos. La empresa espera que el cambio de fecha, al coincidir finalmente con un sábado, favorezca la asistencia de público.

En este sentido, Brunchú lanza una invitación a los vecinos de Badajoz y a todos los visitantes para que acudan a disfrutar de los fuegos artificiales: "Nosotros vamos siempre con mucha ilusión a Badajoz, es una de nuestras plazas fetiche", afirma. Además, anima a aprovechar la jornada: "Siendo un sábado, la gente tiene mucho tiempo libre para poder salir, tomar algo y disfrutar del espectáculo. Les invitamos a que vengan".

Los fuegos artificiales desde el puente de Palmas, en una imagen de archivo. / Andrés Rodríguez

Después de todo, la Feria de San Juan de Badajoz tendrá finalmente su despedida luminosa. No será en la fecha prevista al principio, pero sí con final de feria, con el río Guadiana como escenario y con el cielo pacense haciendo, por fin, de pantalla grande.