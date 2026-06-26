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Gira Salta! 2026

El López de Ayala de Badajoz se llena de pop y rock con Elepé Band

Las entradas para el concierto de la banda extremeña, que comenzará a las 22.00 horas, tienen un precio de 12 y 15 euros

Elepé Band actuará en la terrada del López de Ayala.

Elepé Band actuará en la terrada del López de Ayala. / Cedida

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La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Badajoz

La terraza de verano del Teatro López de Ayala recibe esta noche a Elepé Band, una de las formaciones extremeñas con el directo más potente y actual de la escena de covers. El grupo presentará su gira Salta! 2026, un espectáculo enérgico y participativo que invita al público a revivir algunos de los grandes éxitos del pop y el rock en español de las últimas décadas. Desde las 21.00 horas, el DJ Pedro Caballero pondrá la banda sonora a la noche pacense antes del concierto de Elepé, que comenzará a las 22.00 horas. Las entradas tienen un precio de 12 y 15 euros.

Creada en 2018, Elepé está especializada en la interpretación de canciones que marcaron a varias generaciones, con un repertorio que abarca desde los grandes clásicos de los años 80 y 90 hasta algunas de las propuestas más representativas del pop-rock nacional de los 2000 y la actualidad. Su sello distintivo es la combinación de la esencia de los temas originales con un sonido renovado y adaptado al directo.

La formación está integrada por músicos con una amplia trayectoria profesional: José Preciado con la voz, Carlos Preciado al bajo, Luis Vera con la batería y Raúl Rodríguez a la guitarra. Juntos ofrecen más de dos horas de espectáculo en las que no faltan canciones de bandas y artistas imprescindibles como Héroes del Silencio, Fito & Fitipaldis, Manolo García, Izal o Leiva, entre otros.

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Con Salta! 2026, Elepé propone un viaje musical cargado de recuerdos, emociones y energía, recuperando esos himnos que forman parte de la memoria colectiva y que siguen invitando a cantar y bailar. El espectáculo está concebido para que el público participe convirtiendo cada concierto en una auténtica celebración de la música en directo.

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