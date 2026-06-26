Izquierda Unida rinde homenaje a Matilde Landa en el aniversario de su nacimiento

Izquierda Unida Badajoz celebra hoy el VI homenaje a la histórica militante comunista pacense Matilde Landa. El acto, que coincide con el 122 aniversario de su nacimiento, tendrá lugar en la Plaza de Cervantes (también conocida como San Andrés) a las 21.30 horas y servirá también para que la formación ponga el broche final al presente curso político, anunciando un periodo estival de reflexión y organización de cara al próximo ciclo.

Bajo el lema 'Un acto de rebeldía y memoria', la jornada de esta noche incluirá la reivindicación del Rincón de Matilde Landa, una tradicional ofrenda floral, la actuación musical de Claudio & Paula y una representación teatral a cargo del grupo de teatro '25 de marzo'. Desde la formación han querido agradecer expresamente a este grupo teatral su firme compromiso con la recuperación y difusión de la memoria democrática.

Para María Arenas, responsable de la organización de este acto, la cita anual "supone recordar a Matilde Landa para mantener viva la memoria de quienes lucharon por la libertad, la igualdad y la justicia social frente al fascismo". Asimismo, Arenas ha reivindicado que los valores de la gran referencia de la lucha antifascista y feminista en España siguen plenamente vigentes en el contexto político y social actual.

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Además de la carga emotiva y de memoria histórica, el homenaje funcionará como cierre del curso político de Izquierda Unida Badajoz. La formación aprovechará los meses de verano para analizar la situación de la ciudad, reorganizar fuerzas y planificar el siguiente año.