El regreso más simbólico de María Guardiola a la UEx en Badajoz

Becas ordenadas en el escenario listas para colocarse a los hombros de los graduados, el aroma a flores frescas inundando el vestíbulo y el murmullo nervioso de decenas de familias esperando en sus butacas. El ambiente que se respiraba esta tarde en el Palacio de Congresos de Badajoz no era el de un día cualquiera. A las 20.00 horas en punto, con una puntualidad rigurosa que presagiaba la solemnidad de la cita, las puertas del auditorio principal se han cerrado para dar comienzo a la ceremonia de graduación de la XL Promoción de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Extremadura (UEx).

Durante dos horas de intensa emoción, el emblemático espacio pacense se ha transformado en un catalizador de recuerdos de los años universitarios y, sobre todo, en un trampolín directo hacia el mañana para un centenar de estudiantes de los grados de Administración y Dirección de Empresas (ADE), Relaciones Laborales y Recursos Humanos, y el Doble Grado que unifica ambas disciplinas de estudio. Un grupo de jóvenes dispuestos a comerse el mundo.

El espejo donde mirarse

Si algo ha marcado el pulso y el ritmo de la ceremonia ha sido la complicidad que desde el primer momento han mostrado los recién graduados con el estrado institucional. Los maestros de ceremonia de esta gala, Cristina Menallo y Miguel Pulido, no ha ocultado en ningún momento su entusiasmo. Agradecidos por la responsabilidad encomendada, han guiado el acto con una combinación de solemnidad y frescura, aprovechando sus primeras intervenciones para agradecer públicamente a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, que haya aceptado de buen agrado la propuesta de convertirse en la madrina de honor de esta nueva promoción.

Para los alumnos, la figura de Guardiola no ha sido solo una representación institucional más en una mesa presidencial de categoría -donde también se encontraban el decano de la facultad de Económicas, Luis Marín; el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera; y la directora general de Universidad, Esther Muñoz-. Era, en el sentido más literal, un espejo de lo que el esfuerzo continuado en esas mismas aulas de la UEx puede llegar a construir en el futuro.

María Guardiola, antes de entrar en el acto de graduación. / Diego Rubio Paredes

De hecho, han hecho referencia a todos sus logros no solo profesionales, también personales, fijándose en la familia que ha formado. Han hecho hincapié en que "una persona que ha estudiado en el mismo lugar que nosotros, ha logrado tener una carrera como funcionaria, ser presidenta del Partido Popular en la región y de la Junta de Extremadura", tomándola como referente.

Graduada en ADE en esta misma facultad con el mejor expediente, este mismo año ha sido distinguida como Alumni Honorífica 2026 de la UEx y ha regresado con orgullo a sus orígenes. La propia María Guardiola ha rememorado con una sonrisa como se gestó este emotivo reencuentro con la que fue su facultad gracias a los alumnos: "Tuve el honor de recibir un correo precioso con unas palabras maravillosas que me dedicaron estos alumnos y alumnas [...]. Yo nunca olvido que he sido alumna de esta facultad y hace poquito, además, tengo el orgullo de pertenecer a esta comunidad alumni que nos recuerda a todos que la universidad no termina cuando uno se gradúa, sino que continúa". Unas declaraciones en exclusiva para este medio.

Acto de graduación de la XL Promoción. / Diego Rubio Paredes

Quedarse en la región para avanzar

En los discursos pronunciados por los delegados, han compartido la lógica incertidumbre de quien salta al vacío del mercado laboral -"la etapa más complicada"-. Además, han mostrado su ilusión por ejercer la profesión dentro de Extremadura. Ese compromiso con el territorio ha sido lo que ha defendido la propia presidenta: "Yo quiero que todos estos jóvenes, que son nuestro presente y nuestro futuro inmediato, se puedan quedar en Extremadura si lo desean; o que se marchen, pero puedan volver [...]. Los necesitamos mucho para construir una región mejor".

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En una de las reflexiones más aplaudidas y comentadas de la tarde, una de las delegadas, invitó a todos a exprimir cada segundo y a valorar a las personas y los momentos que "puede que no estén siempre ahí". Ha sentenciado que, cuando pasen los años y echen la vista atrás, la memoria borrará por completo la ansiedad de las entregas de trabajo de última hora o los exámenes. Lo único que permanecerá inalterable en el corazón serán los "buenos momentos" vividos juntos.