El Mario Bros robado el año pasado vuelve encadenado: candado para el fontanero más famoso de Badajoz

Los asistentes este año a la feria de San Juan en Badajoz se están encontrando con una estampa algo curiosa de la que quizás no se están dando cuenta. La imponente figura de resina y fibra de vidrio de Mario Bros, que sirve de reclamo visual en una conocida atracción infantil del ferial, luce este año un llamativo complemento ajeno a su vestimenta habitual: un robusto candado pitón antirrobo amarrado a su cuello.

La media, lejos de ser una excentricidad estética del propietario, responde a un instinto de protección tras el duro acontecimiento vivido en la feria del pasado año. Cabe recordar que, en un visto y no visto de madrugada, unos desconocidos sustrajeron la figura -valorada en unos 3.000 euros debido a su carácter de encargo exclusivo y sus 180 centímetros de altura- abriendo un misterio que mantuvo pendiente a toda la ciudad durante días.

En aquella ocasión, la movilización ciudadana y el eco en las redes sociales resultaron fundamentales. El icónico personaje apareció sano y salvo a unos 30 kilómetros de la capital pacense, abandonado en las inmediaciones de la ermita de San Isidro de Pueblonuevo del Guadiana -muy próximo al badén de Talavera la Real-, tras recibir su dueño varias llamadas anónimas y constantes pistas falsas.

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Aunque en su momento el propietario sopesó seriamente la idea de implantarle un localizador para no perderle el rastro, la mediada de seguridad que por ahora se ve es esta. Con un candado al cuello, se han asegurado de que el simpático fontanero no vuelva a protagonizar una escapada nocturna no deseada. Ahora, bien blindado contra la picaresca y los gamberros, el Mario Bros de Badajoz vigila el recinto con suela firme y, sobre todo, bien amarrado a su posición.