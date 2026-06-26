El pabellón de La Granadilla completa su renovación con una nueva grada de más de 5.000 asientos

El Pabellón de La Granadilla ha completado su transformación con la renovación de su grada, una actuación que ha permitido sustituir los 5.046 asientos metálicos anteriores por nuevas butacas negras, blancas y grises.

La intervención se ha llevado a cabo a través de una subvención de 400.000 euros de la Junta de Extremadura y forma parte de la mejora integral del recinto deportivo pacense. Además de la renovación de la grada, previamente se cambió el pavimento completo con un nuevo parqué, se instaló un nuevo sistema de megafonía y se adquirieron dos nuevas canastas.

Ignacio Gragera y Juan Parejo visitan el Pabellón de La Granadilla. / Ayuntamiento de Badajoz

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha destacado que con esta actuación se ha mejorado la comodidad de la instalación, que ahora está "adaptada a estos tiempos" y ofrece una imagen "mucho más bonita y atractiva". Asimismo, ha subrayado la intención del Ayuntamiento de continuar renovando las instalaciones deportivas de la ciudad.

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El pabellón acogerá como próximo evento el Campeonato de España de boxeo, que se celebrará del 30 de junio al 4 de julio en Badajoz, con entrada gratuita y la participación de más de 500 deportistas de toda España.