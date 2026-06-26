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Prisión para el presunto autor del apuñalamiento en Olivenza

La mujer de 34 años fue herida al intentar calmar una pelea entre su primo y la pareja de este en plena calle

El punto exacto de la calle de Olivenza en la que se produjo el apuñalamiento el miércoles.

El punto exacto de la calle de Olivenza en la que se produjo el apuñalamiento el miércoles. / Diego Rubio

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La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Badajoz

Última hora en el caso del suceso que conmocionó a la localidad pacense de Olivenza la tarde-noche de este pasado miércoles. El presunto agresor, que permanecía custodiado en dependencias de la Guardia Civil tras entregarse voluntariamente, ya ha pasado a disposición judicial, decretándose su ingreso en prisión provisional.

Los hechos ocurrieron en torno a las 21.45 horas del miércoles en plena calle, cuando una discusión en el ámbito familiar escaló de gravedad. Según confirmaron fuentes municipales, la víctima -una mujer de 34 años- intervino para intentar mediar en una fuerte pelea entre el presunto agresor -que es su primo- y la pareja de este. Fue en ese momento cuando recibió las heridas por arma blanca.

Cabe recordar que fue el propio sospechoso quien acudió por su propio pie a la Jefatura de la Policía Local de Olivenza después del ataque. La mujer ingresó en el Hospital Universitario de Badajoz, donde fue trasladada de urgencia debida al alcance de las lesiones sufridas.

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La Guardia Civil abrió diligencias para esclarecer por completo el trasfondo de la disputa y ha mantenido bajo arresto desde entonces al presunto agresor.

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