Estos son todos los planes para disfrutar del fin de semana en Badajoz

Badajoz encara un fin de semana plagado de planes. Con el cierre de la Feria de San Juan como protagonista, la programación incluye música en directo, propuestas familiares y planes para disfrutar tanto en el Recinto Ferial como en el Casco Antiguo.

La programación arrancará el viernes con el ambiente festivo de ‘Vive la feria en el Casco Antiguo’, que llevará la actuación de Flako Rodríguez a la avenida Juan Carlos I, junto a las escaleras de la calle Felipe Checa, de 12.00 a 14.00 horas.

Por la tarde, la fiesta continuará en el Recinto Ferial, donde la caseta La Bien Pagá recibirá al grupo extremeño Entrenotass a partir de las 17.30 horas. Ya por la noche, la música tomará distintos escenarios de la ciudad: el teatro López de Ayala acogerá a Elepé Band dentro de las Verbenas del López, de 22.00 a 23.45 horas, mientras que el auditorio del Recinto Ferial vibrará con el concierto de Medina Azahara, previsto de 22.00 a 23.30 horas.

También para familias

Las familias tendrán también una cita destacada durante todo el fin de semana con Gran Circo Alaska-Las Guerreras K-POP, que ofrecerá varias funciones en el Recinto Ferial. Las sesiones serán el viernes 26 y el sábado 27 de junio, de 20.30 a 22.30 horas, y el domingo 28, con doble pase: de 11.00 a 13.30 horas y de 20.30 a 22.30 horas.

El sábado, la programación volverá a llenar de ambiente el centro de la ciudad con la Charanga Los Despistados, que recorrerá el Casco Antiguo en formato pasacalles de 18.30 a 20.00 horas.

La noche del sábado llegará con dos propuestas musicales. Por un lado, Cantores de Hispalis actuarán en el Auditorio del Recinto Ferial de 22.00 a 23.30 horas. Por otro, la terraza del teatro López de Ayala recibirá a VSB Vinilo Sánchez Band, también de 22.00 a 23.30 horas.

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El domingo pondrá el broche final al fin de semana con circo, danza y música. El teatro López de Ayala acogerá ‘La ladrona de historias’, muestra de fin de curso del CEDAM, Centro Extremeño de Danza y Artes del Movimiento, de 21.00 a 22.30 horas. La agenda finalizará con Francisco y Javier - Melodías y Melopeas, a las 21.30 horas en El Espantaperros.