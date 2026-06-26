Vinilo Sánchez Band ofrecerá un repertorio de clásicos del pop y rock en Badajoz

Mañana sábado 27 de junio, a las 22.00 horas, en la terraza de verano del teatro López de Ayala, se podrá disfrutar del concierto del grupo pacense Vinilo Sánchez Band. Los chicos ofrecerán un espectáculo que incluye un repertorio con los clásicos del pop y rock nacional e internacional de los años sesenta y setenta. Las entradas tendrán un precio único de diez euros.

El grupo, compuesto por los músicos Enrique Martínez -la voz principal-, David González -al bajo-, Javier Moreno -en la batería y vocalista-, Gonzalo Gallardo -en la guitarra solista-, Juan Calixto Galán -en la guitarra rítmica y teclados-, David Contador -con la trompeta- y Marcial Castro -trombón de vara- ofrecerán una noche de espectáculo en vivo lleno de energía y emoción. Además, su estética y vestuario sobre el escenario emulan con fidelidad la elegancia de aquellos años.

El grupo Vinilo Sánchez Band es una banda de la ciudad de Badajoz que se dedica a revivir el pop español de los años sesenta y setenta. Comenzaron como un grupo instrumental inspirado en bandas anglosajonas y americanas, para luego ir incorporando canciones de artistas nacionales y, con posterioridad, internacionales. Gracias a su trabajo, han realizado numerosos conciertos no solo por toda la geografía extremeña, sino también por la capital de España e incliso han llegado a compartir cartel junto artistas de la talla de King África, Ramoncín o Muchachito Bombo Infierno. En total, han realizado más de 250 conciertos en los 26 años que llevan de trayectoria musical.

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Este concierto llega con la intención de que los espectadores canten, bailen y disfruten de los ritmos inolvidables que marcaron una época.