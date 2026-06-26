Viajes a la playa y taller de castañuelas con los nietos: 900 mayores se apuntan a las Escuelas de Verano en Badajoz

Contra el mito que condena la vejez a la quietud y al retiro, Badajoz se prepara para un mes de julio lleno de actividades para los mas mayores. Por ello, el próximo día 30 de junio dan comienzo las Escuelas Deportivas de Verano para mayores, donde más de 900 personas podrán disfrutar de más de veinte actividades deportivas, de bienestar emocional y tradicionales, entre otras.

La iniciativa, consolidada como uno de los pilares fundamentales de la programación anual de la Concejalía de Mayores, arranca un año más con el propósito de respaldar al colectivo de la tercera edad que se muestra cada vez más decidido a continuar protagonizando de forma visible la vida social, cultural y lúdica de su entorno. "Celebramos la decimosexta edición de esta escuela deportiva, que es un número muy bonito, francamente bonito. Afortunadamente, cada vez contamos con unos mayores más activos y con más ganas de hacer cosas, y eso es precisamente lo que nos mueve a fomentar esta iniciativa", declara el concejal delegado del Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS), Juancho Pérez.

El diseño de estas escuelas de verano responde a un plan de bienestar que busca situar a los ciudadanos de la tercera edad en el centro de la actividad municipal. Una de las grandes virtudes del programa de este año es su reparto por el territorio, pensado para acercar la programación a los vecinos de las distintas barriadas y núcleos de población. Las actividades de acondicionamiento físico, adaptadas a los distintos niveles, capacidades y ritmos de los inscritos, se realizarán principalmente en espacios al aire libre, promoviendo el ejercicio en entornos saludables, seguros y totalmente accesibles para todos. Para asegurar que la distancia geográfica no sea un impedimento, la organización no limitará los talleres solo a la ciudad de Badajoz, sino que desplegará a sus monitores en las pedanías de Valdebótoa, Gévora, Novelda, Villafranco del Guadiana y Balboa. A esta expansión por distintas pedanías, se sumarán las denominadas rutas saludables, que consisten en recorridos grupales por diferentes zonas de la ciudad que fusionan el ejercicio físico moderado con la socialización y el descubrimiento del patrimonio y el entorno local.

La oferta deportiva destaca por una gran diversidad de actividades físicas. Los participantes tendrán la oportunidad de practicar disciplinas tradicionales y de precisión como la petanca, tenis de mesa, pádel o tiro con arco, entre otras. Estas modalidades convivirán con propuestas orientadas al bienestar físico, entre las que destacan las sesiones de pilates, el taichí y las clases de zumba combinadas con técnicas de relajación. Asimismo, el medio acuático cobrará un gran protagonismo gracias a los cursos guiados de gimnasia acuática o el piragüismo, adaptados para garantizar el disfrute de todos los participantes.

Salud mental y tradiciones

Las Escuelas de Verano de Mayores inciden de forma directa en la salud psicológica y el bienestar emocional de los mayores y funcionan como una herramienta eficaz para prevenir la ansiedad, fortalecer las relaciones personales y combatir la soledad no deseada. "Aparte del deporte, también queremos ofrecer un verano lleno de experiencias que estimulen la mente, favorezcan el bienestar emocional y promuevan la convivencia y la socialización entre nuestros mayores", ha explicado el concejal delegado.

En el plano cognitivo, la programación comenzará con el desarrollo de juegos específicos para el desarrollo y actividades de memoria orientados a mantener la agilidad intelectual, unas sesiones que se centralizarán de forma concreta en los centros de mayores de las barriadas de Gévora y San Roque. De igual modo, la música se consolidará como un recurso terapéutico excelente a través de talleres de musicoterapia y juegos musicales enfocados en la estimulación sensorial y anímica de los asistentes. La cultura popular, la creatividad y la autoestima también se reforzarán este verano mediante la puesta en marcha de gymkhanas, manualidades, actividades socioculturales, muestras de folklore, sesiones de bienestar emocional y caminatas al aire libre. Dentro de este bloque, destacan los talleres dedicados a la evaluación de recorridos históricos, la confección de mantones tradicionales y las técnicas de maquillaje, propuestas que combinan la expresión artística con la conservación de las costumbres locales.

La mención especial se la lleva el taller de castañuelas, que este año incorpora una novedad intergeneracional al abrir las inscripciones de manera conjunta a los usuarios y sus nietos. Según ha detallado Pérez, el objetivo de esta actividad es seguir "trabajando las actividades intergeneracionales y la transmisión de tradiciones que tan importantes son para nosotros y que, la verdad, cuesta mucho mantener".

Grandes novedades

La presente edición introduce importantes novedades de contenidos respecto a los años anteriores, buscando siempre enriquecer la experiencia de los participantes. La propuesta más destacada de este verano corresponde a las jornadas deportivas en la playa. Estas excursiones al mar prometen convertirse en el principal atractivo lúdico y de convivencia para los participantes. El propio concejal ha confirmado que "las excursiones a la playa son totalmente nuevas en esta edición". Junto a las excursiones playeras, otra de las novedades es el campeonato de petanca, que se desarrollará en la barriada de Llera, una iniciativa orientada a llevar el deporte a nuevos espacios públicos de la ciudad.

Por último, se incorpora la conferencia de sensibilización denominada 'Protección Solar 360º'. Esta sesión formativa de carácter preventivo se organiza en colaboración con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Badajoz, y en ella los mayores recibirán pautas, consejos y recomendaciones prácticas dictadas por profesionales de la salud para protegerse de las altas temperaturas y de los efectos de la radiación solar durante la época estival. La densa agenda de julio se completará con rutas nocturnas urbanas, torneos de pádel americano, visitas guiadas por la noche a la Catedral de Badajoz y una jornada especial en el parque Lusiberia, además de rutas de senderismo por el Algarve portugués.

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Finalmente, el programa reservará un espacio de honor para la conmemoración del Día Internacional de los abuelos, una fecha elegida para reconocer públicamente el papel de este colectivo.