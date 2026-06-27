Más de 200 alumnos convierten la lectura en un puente entre centros gracias a las tertulias literarias del colegio Nuestra Señora Fátima de Badajoz

Más de 200 alumnos de cinco colegios de Badajoz han demostrado durante las últimas semanas que la lectura puede convertirse en una poderosa herramienta para aprender, convivir y derribar barreras entre barrios. Ese es el balance del II Encuentro Intercentros de Tertulias Literarias Dialógicas, una iniciativa organizada por la Comunidad de Aprendizaje del CEIP Nuestra Señora de Fátima que ha recorrido durante el mes de mayo varios centros educativos de la ciudad y que ha culminado con un gran acto de clausura en el colegio anfitrión.

La actividad ha reunido al colegio Nuestra Señora de Fátima junto a los centros Santo Tomás de Aquino, Lope de Vega, Enrique Segura Covarsí y Juan Vázquez. En total, han participado alumnos desde 1º hasta 4º de Primaria, además de un grupo de Educación Infantil de cuatro años.

Las tertulias literarias dialógicas

Pilar Montero, docente del colegio Fátima y organizadora del proyecto, explica que el objetivo era acercar esta metodología a otros centros educativos. "Este segundo encuentro intercentros de Tertulia Literaria Dialógica de Badajoz lo hemos realizado durante el mes de mayo organizado por la Comunidad de Aprendizaje del Colegio Nuestra Señora de Fátima. Todos los lunes hemos visitado cuatro colegios de Badajoz", señala. Este tipo de iniciativa se basa en reuniones donde un grupo de personas lee obras clásicas y universales, compartiendo sus reflexiones e interpretaciones mediante un diálogo igualitario

La profesora destaca que muchos de los centros participantes nunca habían trabajado este tipo de actividades. "Han participado estos colegios porque desconocían qué eran las tertulias literarias dialógicas y hemos enseñado la dinámica de cómo realizarlas. Nuestros alumnos de Fátima también se han convertido en profesores de tertulia", afirma con orgullo.

Uno de los aspectos más singulares del proyecto es que el alumnado no solo participa como lector, sino que se convierte en protagonista del aprendizaje de otros niños. Cada visita concluía con la entrega de diplomas, marcapáginas y una convivencia entre escolares de distintos centros, favoreciendo la creación de nuevos vínculos.

Las lecturas elegidas pertenecen a la literatura clásica universal. Obras como Platero y yo, Las aventuras de Tom Sawyer, El libro de la selva, Los viajes de Gulliver, El Cid o las fábulas de Esopo han servido como punto de partida para que los estudiantes compartieran reflexiones, interpretaciones y emociones en igualdad de condiciones.

De izquierda a derecha: el guitarrista Nene; la escritora Marta Prieto; la coordinadora del proyecto, Pilar Montero; y el cantante Paquillo 'El Levita' en la clausura del programa de Tertulias Literarias Dialógicas de Badajoz. / La Crónica

Más de 200 alumnos han compartido su lectura

"Lo más importante ha sido que más de doscientos niños han estado leyendo, expresando sus ideas, sus opiniones y también, muy importante, sus emociones y sus sentimientos", resume Pilar Montero. "Ha habido un diálogo igualitario donde todos somos iguales y se ha potenciado el acercamiento directo del alumnado sin distinción de edad, género y cultura".

El proyecto alcanzó su momento culminante el pasado 9 de junio con la celebración del acto de clausura en el Colegio Nuestra Señora de Fátima. Más de 200 escolares participaron simultáneamente en cinco tertulias literarias repartidas por diferentes espacios del centro, mientras que otra de las actividades estuvo dedicada a una tertulia musical basada en el Can-Can de Offenbach.

La jornada también contó con la participación de la escritora Marta Prieto, acompañada por el cantante Paco Levita y el guitarrista Nene, quienes protagonizaron un recital poético y musical antes del acto institucional de entrega de reconocimientos a todos los colegios participantes.

Imagen de una de las tertulias literarias dialógicas celebradas por el colegio Nuestra Señora de Fátima de Badajoz. / La Crónica

Como recuerdo del encuentro, el equipo directivo entregó a cada centro una figura elaborada mediante impresión 3D, además de una pulsera conmemorativa para todos los alumnos y docentes asistentes.

Un centro único

Pero el alcance de esta iniciativa va mucho más allá del ámbito educativo. "Hemos abierto nuestro colegio y nuestro barrio, Las 800, a toda la ciudad de Badajoz para que conozcan lo que estamos haciendo y puedan ver qué es una Comunidad de Aprendizaje y las actuaciones de éxito que llevamos a cabo", explica Pilar Montero.

El colegio Nuestra Señora de Fátima es, además, el único centro de Extremadura que imparte la asignatura de Tertulias Literarias Dialógicas de manera estable desde 1º hasta 6º de Primaria, una metodología que fomenta el pensamiento crítico, la comprensión lectora, el gusto por los libros y la capacidad para argumentar desde el respeto.

"La convivencia entre alumnado y profesorado ha sido extraordinaria. Nos hemos unido para leer, para pensar, para reflexionar y para emocionarnos. El balance ha sido muy positivo. Ha sido una fantástica jornada de lecturas y tertulias, aprendizaje y convivencia; un encuentro lleno de ilusión, de diálogo, de unión y de amor por la lectura y por los libros", resume la docente.

Planes de futuro

El éxito de esta segunda edición ya ha despertado el interés de los centros participantes por repetir la experiencia. "Nos están pidiendo volver a participar con nosotros y ya estamos mirando al tercer encuentro", explica Montero, quien además lanza una petición de apoyo institucional. "Para el próximo curso queremos el respaldo de las instituciones educativas, del Ayuntamiento, de la Consejería de Educación y del CPR para que colaboren y formen parte de este encuentro".

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Mientras tanto, desde el colegio Fátima ya lanzan una invitación abierta al resto de centros educativos de la ciudad. "Animamos a participar con nosotros y, por supuesto, los esperamos en nuestro centro con los brazos abiertos", concluye la organizadora de un proyecto que ha demostrado que los libros también pueden construir puentes entre colegios, barrios y personas.