El ayuntamiento paraliza la excavación arqueológica en la avenida de Huelva de Badajoz

La excavación arqueológica en la avenida de Huelva de Badajoz está paralizada. Hace casi un mes el ayuntamiento pacense decidió paralizarla y, por el momento, los trabajos no se han retomado. Según pudo conocer este diario, el día 4 de junio el responsable de la obra comunicó sin previo aviso a los trabajadores de la excavación que tenían que dejar las labores arqueológicas y abandonar el recinto.

Desde que en marzo se iniciaran las actuaciones para la renovación de la red de saneamiento y abastecimiento por parte de la empresa Aqualia que ejecuta una intervención del Ayuntamiento de Badajoz, los acontecimientos no han dejado de sucederse. Inicialmente se hallaron restos óseos, días después se documentaron varios enterramientos, se confirmó que dichas sepulturas se habían realizado mediante el rito islámico al encontrarse decúbito lateral y, más tarde, se comunicó que podría ser la extensión de una maqbara -un cementerio islámico-. A lo largo de estos meses de trabajo se han hallado más de 30 esqueletos y se ha confirmado que hay varias capas de enterramientos, lo que hace indicar que este espacio fue usado durante décadas para sepultar.

La paralización

Desde el Ayuntamiento de Badajoz confirman que "los trabajos de excavación se encuentran temporalmente paralizados" porque están a la "espera de la autorización de Patrimonio (de la Junta de Extremadura) para poder realizar unas catas arqueológicas para analizar el terreno".

De esta manera, reconocen que las intervenciones en estos espacios se "retomarán en cuanto tengamos el visto bueno" por parte de la Junta. La intención que plantean desde el consistorio es realizar estudios del terreno "en varios puntos" con el fin de saber qué hay "debajo para poder seguir" con la obra de la renovación de la red de aguas.

La comunicación de la paralización de la excavación llegó por sorpresa a los peones y al arqueólogo. Tanto fue así que no taparon los restos en los que se estaba trabajando aquel jueves. Así, todavía son visibles algunos pictogramas y papeles que utilizan para marcar el terreno de trabajo.

Nuevos hallazgos

Como ya informó este diario, en el sector uno ya habían exhumado más de 30 esqueletos y estos trabajos siguieron dando frutos los días posteriores. Tanto es así que los días 3 y 4 de junio fueron varios los cuerpos que salieron a la luz, pero que no pudieron extraerse del terreno.

Estado de parte de la excavación en el sector uno de la avenida de Huelva de Badajoz. / J. H.

Dos de esos últimos esqueletos localizados se documentaron en el sector dos de la obra, en la zona de la gerencia del Servicio Extremeño de Salud (SES). Esto certifica que todas las hipótesis que se barajaban sobre la extensión de la maqbara (cementerio islámico) se están confirmando. Como ya publicó este medio, había evidencias de restos valiosos en este sector dos y con el trabajo de los peones y arqueólogos de los últimos días se confirma que también en este tramo hay enterramientos decubito lateral lo que indica que esta zona también formaría parte del cementerio que ya se documentó cuando se construyó el parking en el baluarte de Santiago.

Posibles nuevos descubrimientos

Además de estos restos humanos, según ha podido conocer este diario a través de fuentes solventes, los trabajos arqueológicos indican que podría haber una estructura en el sector uno algo que podría ser compatible con el empedrado que se ha hallado en la zona más cercana al cruce de la avenida con la calle Antonio Ayuso Casco. Asimismo, esta estructura -construcción que podría datar de la misma fecha que los restos exhumados- podría no ser la única que se encuentre en este yacimiento.

Estos restos nada tienen que ver con otras construcciones contemporáneas que también han aflorado los últimos meses en este entorno.

Imagen de las dos tumbas documentadas en el segundo tramo del yacimiento arqueológico de la avenida de Huelva de Badajoz. / J. H.

Próximos pasos

Como ya confirmó este diario, una antropóloga está analizando los restos humanos extraídos del terreno y los arqueólogos responsables de esta excavación deben seleccionar tres muestras de tres esqueletos concretos para practicarles las pruebas del carbono 14. Esta prueba es esencial para garantizar de manera científica la fecha a la que pertenecen los enterramientos de la avenida de Huelva.

Estas tareas se han ido desarrollando de manera paralela pese a la paralización de la excavación aunque no se conoce si estos han finalizado. Este diario se ha puesto en contacto con los responsables de la empresa Kairós 26 Arqueología y Gestión, pero han evitado hacer declaraciones. Tampoco ha recibido información por parte de la Junta de Extremadura que remiten al consistorio pacense como promotor de la obra.