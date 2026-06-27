La bailarina de Badajoz Daniella del Amo representará a España en San Sebastián: "Bailar y cantar me hace sentir viva"

Tiene 16 años, es de Badajoz y lleva bailando desde que tenía tres. Daniella del Amo Ceballo aún se sorprende cuando habla de sus últimos logros, pero lo cierto es que su nombre ya empieza a sonar fuera de Extremadura. Tras subir al podio nacional y ganar en su categoría en un certamen internacional, se acerca cada vez más a su gran sueño: dedicarse al teatro musical, a los escenarios y, si puede ser, "a musicales como Cabaret o Chicago".

La joven acaba de sumar dos logros importantes en apenas unas semanas. Por un lado, ha conseguido el tercer puesto nacional en el certamen Global Dance Open, celebrado en Mérida, un resultado que le permitirá representar a España en la final internacional que se celebrará en San Sebastián del 14 al 19 de julio. Allí participarán bailarines de distintos países, edades, categorías y estilos.

Además, Daniella ha logrado el primer puesto en su categoría de teatro musical en el Festival Joven Internacional de Danza de São Domingos-Cascais, celebrado en Estoril, Portugal, el pasado 14 de junio. Un triunfo individual que la bailarina consiguió representando al Centro de Danza Zaida Ortiz, su academia de siempre, ubicada en la calle José de Espronceda de Badajoz.

Una vida entre ensayos y escenarios

Daniella compite sola, aunque su preparación está ligada al trabajo de su profesora Zaida Ortiz y también al de su profesora de canto, Jara García. "Me han preparado ellas", explica la joven, que reconoce que su entorno ha sido clave en este camino.

"He llegado a ir a la academia de lunes a domingo. Mi familia me apoya en todo y me acompaña" Daniella del Amo — Bailarina

La danza forma parte de su vida desde que era muy pequeña. Desde entonces, los ensayos, las clases y la disciplina han marcado su rutina. Cuando hay competiciones, Daniella llega a ir a la academia de lunes a domingo. Siete días de trabajo para pulir movimientos, voz, interpretación y presencia escénica. El esfuerzo, dice, empieza a verse recompensado: "Mi familia me apoya en todo y me acompaña", cuenta. También en su instituto, el Reino Aftasí de Badajoz, donde cursa el bachillerato de Música y Artes Escénicas, sus profesores celebran sus avances.

Cuando le preguntan qué sentimientos tuvo al ganar en Portugal, Daniella cuenta que se sintió ella "misma", porque es lo que le hace "sentir viva". Para ella, cantar y bailar no son solo disciplinas artísticas, son una forma de expresarse y de estar en el mundo.

El sueño del teatro musical

Su objetivo es dedicarse al teatro musical. Le atraen especialmente los musicales con aire de jazz, como 'Cabaret' o 'Chicago', y sueña con trabajar algún día en grandes producciones, especialmente en Madrid. Pero también sabe que el camino no es fácil. Daniella señala una dificultad concreta para quienes quieren formarse en artes escénicas desde Extremadura: la falta de espacios especializados. "Aquí en Extremadura, para estudiar artes escénicas y teatro musical es más complicado porque no hay lugares específicos donde formarte", explica.

Por eso, cuando termine Bachillerato, tiene previsto marcharse a Málaga para estudiar el grado superior de Artes Escénicas de Teatro Musical. Será el siguiente paso de una carrera que acaba de recibir un impulso importante con sus últimos resultados.

A otras niñas que también sueñan con dedicarse a la danza, al canto o al escenario, Daniella las anima a no rendirse: "Que nunca tiren la toalla y que, aunque la gente les intente frenar y les diga que no hay futuro o que no hay posibilidades, nunca abandonen sus sueños".

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Daniella del Amo en Estoril, Portugal, tras conseguir el oro en su categoría. / Cedida

A sus 16 años, Daniella del Amo ya sabe que triunfar no depende solo del talento. También hacen falta constancia, apoyo y muchas horas de ensayo. Ella lo está demostrando desde Badajoz, con los pies en el suelo y la mirada puesta en el escenario internacional.