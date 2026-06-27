San Juan
Todo listo en el puente de Palmas de Badajoz para los fuegos de esta noche: "Queremos ser muy puntuales"
Trabajadores de Pirotecnia Zaragozana aseguran que el montaje se ha desarrollado "sin incidencias" y confían en una velada favorable para el espectáculo
El dispositivo para los fuegos artificiales de San Juan ya está preparado en el puente de Palmas. Los trabajadores de la empresa Pirotecnia Zaragozana han terminado este mediodía el montaje para ofrecer esta noche en Badajoz uno de los espectáculos más esperados de la feria este año, después de que el previsto para el día 23 tuviera que suspenderse por el riesgo de incendios.
La cita está prevista para las 23.30 horas, aunque el momento exacto del disparo dependerá de las indicaciones del Ayuntamiento de Badajoz, responsable último de autorizar el inicio.
A lo largo de la tarde, el equipo volverá a la zona para realizar las últimas comprobaciones técnicas y dejar todo listo antes del comienzo.
Guillermo Celma, uno de los trabajadores de la empresa pirotécnica, ha explicado a este diario que el montaje se ha desarrollado según lo previsto. "Está todo listo, todo terminado y no ha habido ningún problema", ha señalado en el puente, donde desde primera hora se han ultimado los preparativos.
Últimas comprobaciones
Celma ha destacado que las condiciones de la jornada son favorables para el espectáculo: "Hace un poco de calor, pero corre algo de aire y se está muy a gusto", ha apuntado.
El trabajador confía en que la noche acompañe y que el público pueda disfrutar de los fuegos artificiales en Badajoz, una de las imágenes más tradicionales de San Juan. "Esperamos que sea una noche fantástica para que la gente de Badajoz disfrute de este espectáculo tan deseado", ha afirmado.
Por la tarde, el equipo regresará para revisar de nuevo el material, comprobar que todo permanece en orden y prepararse para el momento del disparo. La intención, según Celma, es cumplir con el horario previsto. "Queremos ser muy puntuales, todo lo que nos permita el ayuntamiento, que al final es quien tiene la última palabra", ha indicado.
Con el dispositivo ya instalado, Badajoz cuenta las horas para mirar esta noche hacia el cielo. Si no hay cambios, los fuegos artificiales de San Juan volverán a reunir a miles de personas y familias en torno al río Guadiana.
- Apnaba plantea sustituir para siempre los fuegos artificiales de San Juan en Badajoz por espectáculos de drones para proteger a las personas con autismo
- Estos son los planes para disfrutar del día de San Juan en Badajoz
- La carretera BA-075 permanecerá cerrada al tráfico hasta el 5 de diciembre por obras de seguridad vial
- Esto pasa en todos sitios, no tiene que ver con la nacionalidad': vecinos de Olivenza piden cautela tras el apuñalamiento
- Badajoz mantiene la previsión de lanzar este sábado los fuegos de San Juan si obtiene los permisos y el dispositivo de seguridad
- Confirmado: habrá fuegos artificiales en Badajoz este sábado desde el puente de Palmas
- El Ayuntamiento de Badajoz vuelve a aclarar que no ha cancelado definitivamente los fuegos y busca celebrarlos el sábado
- Una mujer resulta herida grave en Olivenza tras ser apuñalada en una disputa familiar