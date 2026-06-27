Todo listo en el puente de Palmas de Badajoz para los fuegos de esta noche: "Queremos ser muy puntuales"

El dispositivo para los fuegos artificiales de San Juan ya está preparado en el puente de Palmas. Los trabajadores de la empresa Pirotecnia Zaragozana han terminado este mediodía el montaje para ofrecer esta noche en Badajoz uno de los espectáculos más esperados de la feria este año, después de que el previsto para el día 23 tuviera que suspenderse por el riesgo de incendios.

La cita está prevista para las 23.30 horas, aunque el momento exacto del disparo dependerá de las indicaciones del Ayuntamiento de Badajoz, responsable último de autorizar el inicio.

A lo largo de la tarde, el equipo volverá a la zona para realizar las últimas comprobaciones técnicas y dejar todo listo antes del comienzo.

Guillermo Celma, uno de los trabajadores de la empresa pirotécnica, ha explicado a este diario que el montaje se ha desarrollado según lo previsto. "Está todo listo, todo terminado y no ha habido ningún problema", ha señalado en el puente, donde desde primera hora se han ultimado los preparativos.

Guillermo Celma ultima el material para el espectáculo de esta noche en Badajoz. / Diego Rubio Paredes

Últimas comprobaciones

Celma ha destacado que las condiciones de la jornada son favorables para el espectáculo: "Hace un poco de calor, pero corre algo de aire y se está muy a gusto", ha apuntado.

El trabajador confía en que la noche acompañe y que el público pueda disfrutar de los fuegos artificiales en Badajoz, una de las imágenes más tradicionales de San Juan. "Esperamos que sea una noche fantástica para que la gente de Badajoz disfrute de este espectáculo tan deseado", ha afirmado.

Por la tarde, el equipo regresará para revisar de nuevo el material, comprobar que todo permanece en orden y prepararse para el momento del disparo. La intención, según Celma, es cumplir con el horario previsto. "Queremos ser muy puntuales, todo lo que nos permita el ayuntamiento, que al final es quien tiene la última palabra", ha indicado.

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Detalle de los trabajos previos al disparo de los fuegos artificiales. / Diego Rubio Paredes

Con el dispositivo ya instalado, Badajoz cuenta las horas para mirar esta noche hacia el cielo. Si no hay cambios, los fuegos artificiales de San Juan volverán a reunir a miles de personas y familias en torno al río Guadiana.