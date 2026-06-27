Primer ensayo con el director Donato Renzetti: la JONDE encara en Badajoz el inicio de su gira de verano

La Joven Orquesta Nacional de España, JONDE, continúa preparando en Badajoz el concierto que ofrecerá el próximo 30 de junio, a las 20.00 horas, en el Palacio de Congresos Manuel Rojas, una cita que abrirá su gira de verano y que se enmarca en la celebración del 30 aniversario de la Sociedad Filarmónica de Badajoz, con el apoyo de la Fundación Caja Badajoz.

La principal novedad de la jornada es la incorporación al trabajo musical del director invitado, el maestro italiano Donato Renzetti, una de las batutas más reconocidas de la escuela italiana. Hoy tiene lugar el primer ensayo con el director, un momento especialmente esperado por los jóvenes intérpretes, que afrontan con ilusión el inicio del trabajo directo con quien dirigirá los conciertos de esta gira.

Dos extremeños

Los músicos, de entre 19 y 27 años, se encuentran instalados en la ciudad desde el lunes y trabajan estos días en el repertorio que presentarán en Badajoz antes de continuar su recorrido por otros escenarios nacionales. En total, participan 95 jóvenes intérpretes, entre los que se encuentran dos músicos extremeños: el trombonista David Castillo y el pianista invitado Diego Hilario.

La preparación se desarrolla de forma simultánea en tres espacios de la ciudad: el Palacio de Congresos Manuel Rojas, el Conservatorio Superior de Música "Bonifacio Gil" y el Conservatorio Profesional de Música "Juan Vázquez".

Durante este encuentro, la orquesta cuenta además con el acompañamiento de 12 profesores de distintas especialidades, vinculados a agrupaciones sinfónicas y centros académicos de prestigio nacional e internacional.

La Sinfonía Fausto, un reto para la orquesta

El programa elegido para esta gira es la Sinfonía Fausto, de Franz Liszt, en su versión orquestal sin coro. Se trata de una obra inspirada en el mito de Fausto y considerada una de las grandes partituras del sinfonismo programático del siglo XIX.

La responsable de comunicación de la JONDE, Isabel Imaz, explica que la elección de esta obra supone un desafío especial para la formación. Según destaca, no es una sinfonía habitual en los programas de concierto y representa "un reto interpretativo" para los jóvenes músicos por su exigencia técnica y expresiva.

Arpistas de la JONDE ensayan antes del concierto del día 30 en Badajoz. / Isabel Imaz

El concierto del 30 de junio tendrá también un valor simbólico, ya que será el primero de la gira de verano de la JONDE. Tras su actuación en Badajoz, la formación viajará a Baeza, donde actuará el 2 de julio dentro del Festival Internacional de Jóvenes Intérpretes BaezaFest; a Granada, donde participará el 5 de julio en el Festival Internacional de Música y Danza; y a Águilas, en Murcia, donde cerrará esta serie de conciertos el 7 de julio dentro del Ciclo de Orquestas Jóvenes.