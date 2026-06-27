Tres ciclistas recorrerán 1.111 kilómetros en Extremadura para donar alimentos a personas vulnerables

Fundación Caja Badajoz pondrá en marcha el próximo 11 de julio una nueva iniciativa que "une deporte, solidaridad y compromiso social", con tres ciclistas que recorrerán el perímetro de Extremadura en una prueba non stop de 1.111 kilómetros, atravesando 80 municipios y acumulando más de 11.111 metros de desnivel.

Bajo el nombre de 'Reto Solidario: Extrema Dura', la iniciativa tiene como objetivo donar un kilo de alimentos por cada kilómetro recorrido, que se destinarán a personas en situación de vulnerabilidad.

El reto comenzará el próximo 11 de julio a las 11.11 horas desde Badajoz para regresar al mismo punto tras completar una vuelta íntegra alrededor de la comunidad autónoma, recorriendo algunas de las comarcas y paisajes más representativos de Extremadura.

Rubén Tanco será uno de los participantes

Los participantes serán el jefe de filas del equipo de ciclismo inclusivo Fundación CB IntegraTeam, Rubén Tanco, que estará acompañado por el ciclista del Movistar Team Gravel Carlos Cobos y por el aficionado al ciclismo y a los retos de ultrafondo Antonio David Yerga.

Una iniciativa que forma parte de la labor del equipo de ciclismo de Fundación Caja Badajoz, que promueve entre los más jóvenes "el deporte inclusivo, la igualdad de oportunidades y la educación activa en hábitos saludables", empleando el ciclismo como "herramienta de integración y superación personal", según ha destacado la fundación en nota de prensa.

La prueba recorrerá el contorno de Extremadura atravesando dehesas, sierras, valles y enclaves emblemáticos de la comunidad autónoma, "conectando territorios, paisajes y comarcas" en un viaje que pretende "poner en valor la riqueza natural y patrimonial de la región a través del deporte".

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Con esta iniciativa, Fundación Caja Badajoz ha reafirmado su compromiso con la acción social y el apoyo a proyectos capaces de generar "un impacto positivo en la sociedad extremeña".