Badajoz salda su deuda con San Juan con unos fuegos que no defraudan

La espera mereció la pena. Los fuegos artificiales de Badajoz pusieron anoche el broche final a la Feria de San Juan después de convertirse en los más polémicos de los últimos años por su aplazamiento el día 23, la fecha marcada por la tradición, debido al riesgo de incendio.

Miles de personas se reunieron junto a los puentes y en el parque del río, como es costumbre, para contemplar un espectáculo que llegó más tarde de lo previsto, pero que acabó devolviendo a la fiesta su cierre más esperado. El cielo se iluminó por fin y los fuegos no defraudaron: más de 20 minutos de colorido sobre el río y una traca final que, para muchos, fue de las mejores de los últimos años. "Parece que este año se han recreado más con el espectáculo", se comentaba entre el público a las 23.56 horas, cuando terminó la exhibición.

Nuevos efectos y figuras en el cielo

El comienzo fue distinto al de otros años gracias a los silbatos afónicos, un efecto sonoro novedoso que se escuchó con claridad en la zona próxima al puente de Palmas y que sirvió para abrir el espectáculo con un arranque más llamativo. A partir de ahí, el cielo se fue llenando de figuras y colores durante 24 minutos exactos, ni más ni menos. La pólvora fue dibujando sobre el cielo tréboles, caritas sonrientes, anillos, palmeras, estrellas fugaces, además de una amplia gama de colores que fue del rojo, verde, azul y amarillo al naranja, el púrpura y los tonos violeta.

La traca final, anunciada inicialmente con una duración aproximada de cuatro minutos, se percibió algo más breve desde el público, aunque no menos intensa. Fue potente, vistosa y muy celebrada, un cierre a la altura de unos fuegos artificiales que este año llegaron con retraso, pero dejaron buen sabor de boca.

Las imágenes de los fuegos artificiales de Badajoz / Diego Rubio Paredes

Familias, neveras y el mismo sitio de siempre

Entre quienes no quisieron perderse la cita estaban Jovana y Félix, que acudieron con su hija Manuela, de 11 años. Como cada año, se colocaron en el embarcadero de la margen izquierda, sentados en el suelo, al borde del río y muy cerca del agua. "Creíamos que nos quedábamos sin fuegos", decía Jovana. "Pero esta vez ha merecido la espera. Cada año van mejorando, es un espectáculo muy chulo".

Jovana y Félix contemplan los fuegos artificiales junto a su hija Manuela. / Diego Rubio Paredes

Muy cerca, sentada en una silla de picnic junto a su familia, Ana Rodríguez reconocía que el retraso no le había generado más ilusión, sino todo lo contrario. Para ella, el cambio de fecha ha roto en parte la magia de una noche muy especial. "No vengo con más ilusión, la noche de San Juan es la noche de San Juan", afirmaba. "Es un día raro y yo lo estoy viviendo de manera diferente", confesaba.

Quienes sí acudían con especial curiosidad eran Joaquín Rato y Cintia Vargas. Viven en Badajoz desde hace un año, tras mudarse desde Elvas, y era la primera vez que veían los fuegos artificiales de San Juan. Llegaron con sillas, neveras y un buen sitio reservado para "pasar un rato agradable" entre amigos y familia.

Al terminar, Cintia aseguraba que el espectáculo les había sorprendido. "Me ha parecido muy llamativo y mi hijo, de tres años, estaba emocionado porque para él era algo nuevo", contaba.

El momento de la traca final. / Diego Rubio Paredes

La noche, aplazada pero no suspendida, acabó así con miles de miradas pendientes del cielo y con la sensación general de que los fuegos de la Feria de San Juan habían recuperado, aunque fuera unos días después, su papel dentro de las fiestas.