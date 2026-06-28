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Badajoz se suma al minuto de silencio convocado por la FEMP en recuerdo de las víctimas de los terremotos

La convocatoria responde a la magnitud de la catástrofe en Venezuela, que hasta la fecha ha provocado el fallecimiento de 235 personas y ha dejado alrededor de 4.300 heridos

La fachada del Ayuntamiento de Badajoz.

La fachada del Ayuntamiento de Badajoz. / R. P.

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La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Badajoz

El Ayuntamiento de Badajoz se sumará mañana a las 12.00 horas al minuto de silencio convocado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en recuerdo de las víctimas de los terremotos registrados en Venezuela.

La convocatoria, trasladada por la FEMP a todos los ayuntamientos españoles, responde a la magnitud de la catástrofe, que hasta la fecha ha provocado el fallecimiento de 235 personas y ha dejado alrededor de 4.300 heridos.

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El minuto de silencio tendrá lugar a las puertas del consistorio y el ayuntamiento invita a la ciudadanía a sumarse a este acto de recuerdo y apoyo a las víctimas.

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