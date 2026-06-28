Badajoz se suma al minuto de silencio convocado por la FEMP en recuerdo de las víctimas de los terremotos

El Ayuntamiento de Badajoz se sumará mañana a las 12.00 horas al minuto de silencio convocado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en recuerdo de las víctimas de los terremotos registrados en Venezuela.

La convocatoria, trasladada por la FEMP a todos los ayuntamientos españoles, responde a la magnitud de la catástrofe, que hasta la fecha ha provocado el fallecimiento de 235 personas y ha dejado alrededor de 4.300 heridos.

El minuto de silencio tendrá lugar a las puertas del consistorio y el ayuntamiento invita a la ciudadanía a sumarse a este acto de recuerdo y apoyo a las víctimas.