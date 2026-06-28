"La gente se ha sentido segura pese a la alarma inicial": Casablanca destaca un San Juan sin problemas y con el ferial "a reventar"

La Feria de San Juan ha cerrado una edición marcada por la alta participación ciudadana, el buen ambiente y la ausencia de incidentes destacables. A falta de conocer los datos oficiales de asistencia, que se esperan a partir de mañana, el balance inicial del Ayuntamiento de Badajoz es "muy positivo", con cifras que podrían situarse en niveles similares o incluso ligeramente superiores a las del año pasado.

Según ha explicado el concejal de Ferias y Fiestas, José Antonio Casablanca, tras las conversaciones mantenidas con Policía Local y con los distintos servicios implicados en el dispositivo, la afluencia ha sido muy elevada durante toda la semana. "El primer sábado hubo mucha gente en la feria, pero luego durante toda la semana ha habido muchísima afluencia, también el día 23 y, por supuesto, este fin de semana, tanto el viernes como el sábado, el ferial ha estado a reventar", ha señalado.

Casablanca ha destacado especialmente que la feria se haya desarrollado "de una manera totalmente tranquila", sin ningún incidente que haya puesto en riesgo la seguridad de las personas y ha subrayado la importancia de que un evento popular, que congrega a miles de vecinos, pueda disfrutarse "de forma divertida y afectiva, sin ningún problema de seguridad".

En este sentido, el concejal ha puesto en valor la coordinación entre Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local, Cruz Roja y el resto de servicios implicados, tanto en la planificación previa como durante el desarrollo de la feria. Según ha explicado, el objetivo era garantizar que vecinos y visitantes pudieran disfrutar del recinto con tranquilidad, especialmente después de los últimos episodios violentos registrados en la ciudad.

El público llena las casetas para disfrutar del ambiente de la Feria de San Juan. / Diego Rubio Paredes

"Desde el principio hemos intentado dar tranquilidad. Tenemos un amplio despliegue de cuerpos y fuerzas de seguridad, no solamente en el ferial, sino también fuera del mismo", ha afirmado. En esta línea, ha considerado que, aunque podía existir cierta alarma social, la ciudadanía se ha sentido segura durante estos días. "Todo el mundo ha podido disfrutar la feria sin miedo ni problemas", ha añadido.

Uno de los momentos más destacados fue el lanzamiento de los fuegos artificiales, que finalmente pudieron celebrarse este sábado después de que no pudieran realizarse en la noche del día 23 por motivos de seguridad. "Pudimos salvarlos y ofrecerlos a toda la ciudadanía. Ver todo repleto de gente disfrutando de los fuegos nos deja también muy contentos", ha indicado.

"La percepción que tengo es que el ferial ha mejorado mucho con respecto a otras ediciones" José Antonio Casablanca — Concejal de Ferias y Fiestas

En cuanto al impacto económico de la Feria de San Juan, José Antonio ha asegurado que las sensaciones transmitidas por hosteleros, caseteros y feriantes han sido muy buenas. Las atracciones han funcionado bien durante todos los días y las casetas han contado con una importante presencia de público. "He tenido ocasión de hablar con unos y con otros durante la feria y todo el mundo está muy contento", ha afirmado.

Ambiente familiar en la zona de atracciones de la Feria de San Juan 2026. / Diego Rubio Paredes

También ha valorado positivamente la evolución del recinto ferial, que este año ha contado con más casetas, mejores instalaciones y nuevos espacios de disfrute. Entre las mejoras, ha mencionado la calle de casetas fijas, con toldos y terrazas, que ha permitido generar nuevas zonas de convivencia. "La percepción que tengo es que el ferial ha mejorado mucho con respecto a otras ediciones", ha señalado.

El día sin ruido

Preguntado por las críticas, ha reconocido que siempre pueden surgir opiniones distintas, especialmente en cuestiones como el cambio de día de los fuegos artificiales o los horarios sin ruido. Sobre los fuegos, ha insistido en que "la seguridad prima por encima de todo" y que la normativa debía cumplirse. Respecto a los horarios sin ruido, ha explicado que el ayuntamiento ha trabajado tanto el año pasado como este con colectivos de familias con niños con TEA, ampliando este año los horarios respecto a ediciones anteriores.

"Este año hemos tenido dos días y, además, hasta una hora más tardía, hasta las diez de la noche", ha recordado. No obstante, ha señalado que seguirán hablando con colectivos como Apnaba y con otras entidades para estudiar posibles mejoras de cara a próximas ediciones.

Los niños disfrutan de las atracciones del ferial durante la jornada sin ruido. / Diego Rubio Paredes

Casablanca ha definido la feria como "un evento vivo" que evoluciona cada año y en el que siempre hay aspectos que se pueden pulir. "Vamos aprendiendo conforme la vamos celebrando, tomando nota de posibles mejoras y haciendo cada año una feria un poquito mejor", ha afirmado.

Por último, ha calificado esta edición como exitosa y participativa, destacando que el dispositivo de regulación del tráfico de acceso al ferial terminó más tarde que otros años debido a la gran cantidad de personas que seguían llegando al recinto. "Cada año hay más gente disfrutando de la feria y trabajaremos para seguir mejorando todos los aspectos que quedan pendientes, sobre todo para que podamos seguir disfrutando de una feria segura", ha concluido.

194 incidencias en total

En el balance global del dispositivo sanitario, Cruz Roja ha atendido durante los días de Feria de San Juan un total de 194 incidencias, según ha detallado a este diario el jefe de la unidad de emergencias, Víctor Domínguez. Esta cifra supone un descenso del 37% respecto a las actuaciones registradas en la edición de 2025, un dato que la organización considera "muy positivo".

Asimismo, también se ha reducido el número de pacientes derivados a centros hospitalarios, ya que el 96% de las asistencias prestadas pudieron resolverse directamente en el recinto ferial.

Entre las patologías más habituales, volvieron a repetirse las heridas producidas de manera accidental y los traumatismos, que concentraron más del 50% de las actuaciones realizadas.

Los fuegos artificiales, este sábado. / Diego Rubio Paredes

Por último, Domínguez ha destacado el descenso de las intoxicaciones por consumo de alcohol, que se redujeron un 36% respecto a las atendidas en el año 2025.