Badasom estrena esta semana en Badajoz cinco noches de música con alma ibérica

Badasom regresa mañana a su cita anual con la música para celebrar su decimoséptima edición, fiel a una esencia que lo ha convertido en uno de los encuentros culturales más singulares entre España y Portugal. El festival volverá a tender puentes entre el fado y el flamenco, dos tradiciones musicales hermanas que comparten una profunda raíz emocional y cultural.

Desde su creación en 2008, Badasom ha destacado por su capacidad para unir dos géneros distintos, pero conectados por la emoción, la memoria y la identidad. El certamen se presenta, un año más, como un espacio de convivencia artística en el que la tradición dialoga con la modernidad y en el que artistas de ambos lados de la frontera se encuentran sobre el escenario.

Más que un festival, Badasom es un puente cultural entre España y Portugal, una cita que celebra la diversidad, la música y la emoción a través de propuestas que miran al pasado sin renunciar a los lenguajes contemporáneos.

Cinco citas entre el duende y la saudade

La programación de 2026 reunirá en Badajoz algunas de las voces y propuestas más destacadas del fado y el flamenco actual. El festival arrancará mañana en la terraza de verano del López de Ayala con Teresinha Landeiro, una de las voces más relevantes del nuevo fado, que presentará un espectáculo homónimo marcado por su sello personal.

El 1 de julio, el protagonismo pasará al flamenco contemporáneo con Alba Carmona y Jesús Guerrero, que llevarán a escena Ofrenda, una propuesta íntima y vibrante.

La programación continuará el 2 de julio en el Auditorio Ricardo Carapeto con Chico Pérez Sinfónico, un proyecto en el que la Orquesta de Extremadura, junto al pianista Chico Pérez y bajo la dirección de Miguel Morán, establecerá un diálogo entre el flamenco, el jazz y la música clásica.

El 3 de julio será el turno de Los Vivancos, que llegarán a Badajoz con su espectáculo Live, una propuesta que combina danza, virtuosismo musical y escena contemporánea.

El cierre del festival tendrá lugar el 4 de julio y correrá a cargo de la reconocida fadista Carminho, que presentará Eu vou morrer de amor ou resistir, un proyecto que profundiza en el fado desde una mirada actual y profundamente emocional.

Con esta programación, Badasom vuelve a desplegar un relato sonoro marcado por la nostalgia, la emoción, el cante flamenco y la inconfundible saudade portuguesa, reafirmando su papel como punto de encuentro entre dos estilos, dos lenguas y dos universos musicales.

En el Auditorio Ricardo Carapeto, las entradas por espectáculo cuestan 40 euros de platea frontal, 30 en la central y 20 en la general. Para los conciertos en la terraza del López, el precio de la entrada general es de 15 euros y 18 en los palcos.

Todos los conciertos tendrán lugar a las 22.00 horas.