Ayuda internacional
Diez bomberos de la Diputación de Badajoz y su perro de rescate trabajan en Caracas tras los terremotos
El operativo ha establecido su campamento base junto a la playa de Caracas para coordinar las intervenciones en las áreas más afectadas por la tragedia
El equipo especializado del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios (CPEI) de la Diputación de Badajoz ya se encuentra plenamente inmerso en las labores de búsqueda y rescate en Caracas, tras su llegada a Venezuela para participar en el dispositivo internacional desplegado como consecuencia de los devastadores terremotos que han sacudido el país la pasada semana.
Los diez bomberos del CPEI que participan en estas labores están acompañados por un perro de rescate. Con ellos llevan consigo más de 3.000 kilos de material especializado y se encuentran trabajando integrados en el equipo ES LUSAR PC, junto a otros efectivos españoles procedentes de la Comunidad Valenciana, Asturias, Galicia y Murcia. Todos ellos forman un único contingente especializado en operaciones de rescate en estructuras colapsadas en una de las zonas más devastadas por la tragedia.
Precisamente, hoy lunes, nada más amanecer, han emprendido un viaje rumbo a una zona hotelera donde están continuando con las labores de búsqueda bajo los escombros. Unos trabajos en los que está teniendo un protagonismo especial la perra que acompaña a la decena de bomberos, de nombre Luka.
Campamento junto a la playa
El operativo ha establecido su campamento base junto a la playa de Caracas, desde donde coordina las intervenciones en una de las zonas más castigadas por los seísmos. El equipo tiene asignada una amplia área de actuación, que incluye un complejo hotelero y un hospital completamente derruidos, donde continúan las tareas de localización y rescate de posibles supervivientes bajo los escombros.
Los bomberos de la Diputación de Badajoz participan en estas labores junto al resto de integrantes del dispositivo internacional, aportando su experiencia en rescate técnico, apuntalamientos, búsqueda en estructuras colapsadas y trabajo con unidades caninas, especialidades fundamentales en una emergencia de estas características.
El contingente pacense ha desplazado seis palés con más de 3.000 kilos de material, entre herramientas especializadas para rescate en estructuras colapsadas, equipos de búsqueda, rescate y perforación, material sanitario y de primeros auxilios, además del equipamiento necesario para garantizar la autosuficiencia del operativo durante toda la misión.
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