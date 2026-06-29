Cambios y nuevas las líneas de autobuses urbanos en Badajoz: Hoy lunes empiezan a funcionar

Si es usuario habitual del autobús urbano en Badajoz o quiere serlo, debe saber que a partir de hoy lunes, 29 de junio, empiezan a funcionar nuevas líneas y otras se han modificado para intentar adaptarlas a la demanda ciudadana y ofrecer servicios más acordes con la actividad de la ciudad y su desarrollo urbano. Entre los principales cambios, está la línea que enlaza con la base militar de Bótoa y que se amplía el recorrido del autobús urbano gratuito del Casco Antiguo, ese que se solicita levantando la mano. Estas son las modificaciones que entran en vigor desde hoy.

La línea 2 cambia su cabecera

La línea 2, que une plaza de Minayo, la estación de ferrocarril, el Gurugú y el polígono El Nevero cambia su inicio de trayecto mudando la parada de la plaza Dragones Hernán Cortés a la plaza de Minayo.

Además, se suprime una parada en la avenida de Santa Marina que contaba con dos paradas con pocos metros entre sí. Al mismo tiempo, el tramo final de la línea 2 también se varía incorporando dos paradas en el polígono industrial El Nevero.

La línea 5 llegará a Antonio Domínguez y Cerro de Reyes

En cuanto a la línea 5 se aplica una modificación estratégica para solucionar otra de las zonas de exclusión detectadas en el Plan de Movilidad de la Ciudad. En concreto, parte de Antonio Domínguez y Cerro de Reyes. Cuando el autobús pase por la segunda parada en la avenida Juan Sebastián el Cano girará a la calle Lucas Vázquez Ayllón y pasará por las calles Cárabo, Pablo Neruda, Luis de Góngora y continuará por la carretera de Sevilla, la calle Eduardo Naranjo y retomará su recorrido actual.

Las Vaguadas, dos líneas para el barrio

Otro de los puntos que se han analizado por parte de Tubasa, empresa que gestiona el servicio, y la concejalía ha sido la atención a los vecinos de Las Vaguadas. En la línea 6 y 6F se registraban retrasos en los horarios: En la hora punta de tráfico, la línea 6 sufre retrasos estructurales que se arrastra a lo largo de toda la jornada. Esta línea tuvo una ampliación hace años para llegar a zonas porque no había otra alternativa en el barrio. Esto se ha mantenido hasta ahora, pero con el aumento del tráfico esa ampliación se había convertido en un problema de puntualidad". Por ello, era una necesidad técnica para descargar su recorrido de lunes a viernes para estabilizar las frecuencias y evitar duplicidades con la línea M3, que antes no existía. Ante esta situación, en Las Vaguadas, la línea 6 permuta parte de su recorrido con la línea M3 y pasará a circular por la calle Pantano de Puerto Peña, girará a la calle Pantano del Cíjara recuperando el recorrido original que tuvo hace años.

Además, la línea 6F, que solo funcionaba los domingos, pasará a funcionar sábado, domingo y festivos.

Cambios menores en línea 18F y C2

En el mismo sentido, para garantizar el servicio, se ha realizado un pequeño cambio en el recorrido de la línea 18F que entrará en La Pilara, que hasta ahora solo disponía de las líneas 18 y M3 de lunes a viernes. De esta forma, entrará en el barrio los sábados, domingos y días festivos. Después, un pequeño cambio en la línea 18F de fin de semana, que no afecta en gran parte a toda la ciudad, pero que supone un hecho histórico para los vecinos de la ciudad. Otro pequeño cambio estructural lo sufre la línea C2 que es la línea circular con mayor volumen de pasajeros y que sufre retrasos constantes debido a un diseño poco óptimo por las calles interiores de Ciudad Jardín. A partir del 29 de junio se evitará pasar por calles con un solo carril y propensas a bloqueos por vehículos mal aparcados. El nuevo itinerario irá por la avenida Vicente Marcelo Nessi, girará a la calle La Retama y pasará por el Centro de Salud de Ciudad Jardín.

Así, se implanta la segunda parada en esta vía junto al instituto del barrio para dar cobertura a dicho centro de enseñanza y al polideportivo de Antonio Domínguez. Además, en la zona de María Auxiliadora se incorpora una nueva parada en la calle Jacobo Rodríguez Pereira, a la altura de la plaza Hermano Daniel.

Cambios en la línea Casco Antiguo

Esta línea, que es totalmente gratuita, amplía su horario y pasa de ofrecer servicio de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas a tener un horario ininterrumpido de 7.00 a 23.00 horas. Asimismo, se rediseña el recorrido para acercarlo al eje comercial de Menacho, Santo Domingo y Casco Antiguo. El nuevo itinerario partirá desde la plaza de Reyes Católicos, calle Prim, Juan Carlos I, plaza de San Atón. La intención es que con este cambio el comercio pueda beneficiarse de esta estrategia.

Desaturación de tráfico en la M1 y desaparición de S1 y S2

En la línea M1 se ha reformulado el trazado para sortear de manera definitiva los puntos negros de congestión de tráfico que existen en zonas como Fernando Calzadilla o Manuel Saavedra Palmeiro y pasará por Juan Pereda Pila.

Desaparecen las líneas S1 y S2 y será la nueva línea M2. Las dos primeras conectaban las urbanizaciones Campomanes, Las Rozas y Los Montitos y tenían datos de uso muy bajo. La nueva línea M2 unirá de forma regular las mencionadas zonas residenciales con la plaza de la Libertad. En este caso su frecuencia será fija y de 90 minutos garantizando 11 viajes diarios completos.

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Conexión a la Base General Menacho

Además se recupera la línea que conecta la ciudad con la Base General Menacho. Habrá dos líneas con el destino en el Bótoa. Una que pasará por Santa Marina, Pardaleras, San Roque y Cerro Gordo. La otra unirá la base con la estación de autobuses, Valdepasillas, Urbanización Guadiana y San Fernando.