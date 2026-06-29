La Catedral de Badajoz celebra sus 750 años con música, conferencias, videomapping en el coro y la rehabilitación de una capilla

El 17 de septiembre de 1276 se consagró el edificio principal de la Catedral de Badajoz. Se cumplen 750 años y el Arzobispado de Mérida Badajoz quiere que a lo largo de un año, entre esta fecha de 2026 y la misma de 2027, se desarrollen conciertos, conferencias, concursos entre escolares, exposiciones singulares y hasta la rehabilitación de una capilla del templo, la que está en peor estado, para conmemorar este histórico aniversario.

El programa, que se irá concretando y ampliando los próximos meses, lo han presentado este lunes el arzobispo, José Rodríguez Carballo, con el deán, Pedro Fernández Amo, y el fabriquero, Juan Román. "Es un acontecimiento importante, no solo para la archidiócesis, que también, no solo para el pueblo cristiano y para la misma ciudad de Badajoz", ha destacado el arzobispo.

Se cumple el 750 aniversario de la dedicación de la Catedral, es decir, del momento en que empezó a funcionar como "iglesia madre" de la Diócesis de Badajoz. El 17 de septiembre de 1276 su edificio principal estaba terminado y se pudo dedicar al culto. Ese es el acontecimiento que se celebra. El edificio siguió creciendo, se le añadió el claustro, pero ininterrumpidamente desde entonces se ha dedicado al culto cristiano. Desde ese momento quedó constituido el cabildo. Según el deán, "es el edificio más singular de nuestra ciudad" e históricamente ha sido centro de la cultura, en la Catedral de Badajoz empezaron las primeras escuelas de Gramática, con el Dómine Galindo, como se destaca en su museo.

Pedro Fernández, José Rodríguez Carballo y Juan Román, durante la presentación, en el arzobispado. / A. M. R.

Lo primero que se ha hecho ha sido el logotipo de la celebración, que ha diseñado Ricardo Kantowitz, con el número del aniversario, vinculando en el 5 la arquitectura de la catedral (una síntesis de la portada de San Blas, que es la más antigua del templo, el cordero, que identifica a San Juan Bautista, y una simplificación de la parte superior de la torre).

Este acontecimiento se celebrará desde cinco perspectivas, según ha explicado Juan Román, pues se pretende poner en valor la Catedral no solo como edificio religioso, sino como integrante de elementos de historia del territorio y el lugar donde se han concentrado la cultura y el arte.

Un Cristo de Ribera del Fresno

En primer lugar, habrá acontecimientos que destaquen especialmente la dimensión histórica: 'Historia para conocer', se denomina este apartado. Así, se organizará una "exposición singular", titulada 'Custodes sedis' (del 24 de abril al 24 de julio), que incluirá piezas artísticas de la catedral y del territorio para ayudar a entender los elementos más significativos en relación con la sede del obispo de Badajoz. Se colocará dentro del propio edificio, en un espacio que estará durante estos meses bloqueado al culto. Además, habrá un ciclo de conferencias sobre acontecimientos, personas y momentos relevantes. Por otro lado, se pondrá en valor el patrimonio eclesiástico con una edición especial de la Pieza del Mes, que ya se organiza en el Museo. Ahora se pretende poner en relación piezas de la provincia con artistas y obras de la Catedral. Un ejemplo: el escultor Jerónimo de Valencia en el siglo XVI realizó el coro de la catedral y en Ribera del Fresno hay un Cristo de este autor. Asimismo, quieren editar guías para visitar la Catedral y material didáctico para los colegios, donde organizarán concursos para que los escolares conozcan esta institución.

Una partitura que encargó Godoy

En segundo lugar, la dimensión artística, no solo para que se conozca, sino para que se disfrute. En 'El Arte para Disfrutar', que así se titula este bloque, tendrán protagonismo la música, conciertos y visitas especiales, así como las nuevas tecnologías. Para la música cuentan con la implicación de conservatorios y de la Orquesta de Extremadura, que por primera vez tocará dentro de la Catedral. También se implicarán la Banda Municipal de Música y agrupaciones corales. A destacar el concierto que se celebrará el 15 de noviembre, en el que se va a rescatar una partitura de una misa de réquiem del archivo de la Catedral, que se compuso en 1801 por encargo de Manuel Godoy tras la Guerra de las Naranjas. Se la encargó al maestro de capilla Trujillo y la interpretará la Orquesta Barroca de Badajoz. También se organizarán visitas teatralizadas y musicalizadas. Además se está trabajando en una proyección de videomapping en el interior de la Catedral, concretamente en el Coro

En tercer lugar, la fe, con la inauguración del Año Jubilar con la apertura de la Puerta Santa, el 17 de septiembre. Habrá jubileo para colectivos particulares, peregrinaciones por vicarías con encuentros diocesanos, se editará material catequético para las parroquias y se creará un fondo solidario, que se irá enriqueciendo con las distintas actividades, destinado a proyectos de Cáritas.

En cuarto lugar, la conservación del patrimonio. Se está celebrando la construcción de un edificio que fue declarado Bien de Interés Cultural en 1931 "y estamos obligados a legarlo a las futuras generaciones en las mejores condiciones". De ahí el interés de que esta celebración deje huella en el patrimonio mejorando sus condiciones. Particularmente tienen interés en recuperar la Capilla de la Magdalena, construida por el obispo Marín de Rodezno, uno de los mayores mecenas de la ciudad (a él se le debe la plaza Alta). Está enterrado en esta capilla, que se encuentra en tan malas condiciones que no está abierta al público. También se pretenden arreglar bóvedas y paramentos que se vieron afectados por el mal estado de los tejados, que ya han sido acondicionados, con ayuda de la Junta de Extremadura.

Un gemelo digital

Por otro lado, se están dando pasos para acometer algo que ya se hace en otras catedrales: el gemelo digital, una herramienta que permite la reconstrucción de todo el espacio y que no solo sirve para su visión tridimensional o virtual. Fundalmentlamente servirá para conservación preventiva, para estudiar el comportamiento del edificio y anticiparse a posibles patologías que pudieran surgir. Se está haciendo en las catedrales de Sevilla, Toledo y Burgos. Román confía en que el de la Catedral de Badajoz se tenga "en unos años".

Por último, la proyección y apertura para que se conozca más la Catedral, con un plan concreto de difusión y de marketing que permita la participación ciudadana en colaboración con otras instituciones. Se plantean concursos de pitura, de Tik-tok, de cortometrajes o producción de podcats. También una exposición fotográfica al aire libre.

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Según Juan Román, habrá más actividades que se irán planteando y que una comisión creada para esta celebración entrará a valorar. Para el arzobispo, todas estas accciones por los 750 años de la Catedral se resumen en cuatro verbos: "conservar, transmitir, proyectar e implicar".