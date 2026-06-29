"Ahora tengo un empleo": Cáritas Mérida-Badajoz abre puertas laborales a diez personas con una formación sanitaria

Un total de diez personas han completado con éxito la formación de atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales de Cáritas Mérida-Badajoz, un programa llevado a cabo por el Centro de Promoción y Empleo de la entidad, que se enmarca en su programación anual de inserción laboral.

"La atención sociosanitaria es un sector con una demanda creciente de persona cualificado y esta formación abre puertas reales a personas que, en muchos casos, afrontan barreras importantes para acceder al mercado laboral. Acompañar este proceso, ver cómo refuerzan su confianza y amplían sus posibilidades es el objetivo de lo que hacemos desde el Programa de Empleo", señala Cristina Gómez, directora del Programa de Empleo de Cáritas Diocesana Mérida-Badajoz.

A lo largo del curso, que ha contado con una duración de 490 horas, los participantes han desarrollado competencias en atención física, psicosocial y sociosanitaria a personas dependientes, así como habilidades de comunicación, trabajo en equipo y acompañamiento profesional. La formación ha combinado la parte teórica con prácticas no laborales en residencias y centros sociosanitarios de Badajoz.

En ese sentido, Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz ha agradecido a Puente Real Palacio del Guadiana, Caser, Colegio Nuestra Señora de la Luz, ASPACE Badajoz y Vitalia su disposición para acoger a las participantes, "una colaboración sin la cual esta formación no sería posible", ha expresado la entidad.

Experiencia en primera persona

La experiencia de las participantes refleja el impacto concreto de este tipo de formación, ya que han concluido el programa con una valoración "muy positiva" tanto de la calidad como de la experiencia práctica adquirida.

"Antes de hacer el curso estaba desempleada. Esta formación me ha ayudado mucho: he aprendido a trabajar la paciencia y a ponerme en el lugar de las personas que atiendo. Al terminar las prácticas ya me han ofrecido un trabajo y ahora tengo un empleo", cuenta María Rojas, una de las alumnas del curso.

Además, el sector sociosanitario es uno de los ámbitos con mayor demanda de personal cualificado en España, y la formación en este campo representa una oportunidad real de inserción laboral para personas en situación de desempleo, especialmente para quienes afrontan mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo, asegura Cáritas.

Esta iniciativa está financiada por el Fondo Social Europeo a través del FSE+ de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza, cofinanciado por FSE++, con el objetivo de fomentar la inserción sociolaboral y mejorar las oportunidades de empleabilidad de las personas participantes.