Familias del colegio Lope de Vega de Badajoz protestan por la supresión de líneas en Infantil: "Los niños no son números"

Un ataque a la educación pública y un agravio comparativo con la concertada. Es lo que significa para las familias del colegio Lope de Vega de Badajoz la decisión de la Consejería de Educación de suprimir tres líneas de Infantil y eliminar cuatro plazas de docentes para el próximo curso.

Convocadas por la asociación de padres y madres de alumnos (ampa), este lunes por la mañana se han concentrado a las puertas del centro para exigir a la Junta que rectifique y no prive a estos escolares del derecho a recibir una educación de calidad. "Los niños no son números, son personas, con necesidades y dificultades y eso debe ser lo primero", han defendido.

La ampa ha recogido casi 900 firmas de apoyo, que han entregado en la Delegación Provincial de Educación tras la protesta, a la que han acudido padres, madres, abuelos, alumnos y que ha contado con el respaldo de parte del profesorado. "Sin docentes e inversión, peor educación" ha sido una de las consignas que han coreado los afectados, que ya están en contacto con familias de otros centros de Badajoz con este mismo problema, como los colegios Juventud, Santa Engracia y Santa Marina, para preparar acciones conjuntas.

Hasta ahora, en el Lope de Vega había dos líneas por curso de Educación Infantil. En 3 años, para el próximo se han matriculado 11 escolares (aunque, según el ampa, hay hasta cuatro más que accederán en el periodo extraordinario de escolarización); en 4 años, tras unificarse, queda un aula con 21 alumnos; y en 5 años, hay 18. En ningún caso, de momento, se rebasa la ratio de 22 niños por clase, pero los padres consideran que eso no puede ser la "excusa" para prescindir de cuatro docentes, incluido el apoyo, pese a que hay alumnos con necesidades especiales.

"Nos parece un agravio comparativo con el resto de centros, porque es cierto que se ha reducido la natalidad y que hay colegios que están perdiendo una plaza, pero lo de nuestro centro es abusivo, porque son tres las que perdemos. Se van a quedar tres clases con tres maestras, con sus reducciones horarias, sus días de asuntos propios, con sus citas médicas... a las que tendrán que cubrir compañeros de Primaria, que no son de la especialidad de Infantil", se ha quejado Cristina Ruiz, madre de un alumno de 4 años.

"Falta de respeto"

"No entendemos lo que están haciendo. Me parece una falta de respeto y no queremos perder una educación de calidad para nuestros hijos, porque tenemos derecho a eso", ha reivindicado.

También Nieves Corraliza, madre de un alumno de Infantil y maestra en el Lope de Vega, ha insistido en que los niños son los principales perjudicados por una decisión que se toma sin tener en cuenta el día a día en las aulas, "donde cada vez hay más niños con necesidades especiales y hemos notado un incremento brutal en los que tienen problemas de conducta, que también necesitan apoyo durante las 5 horas", ha advertido.

"Se debería aprovechar que hay poca ratio para aumentar la calidad y poder atender bien a todos, tanto a los que demandan más atención porque van muy bien, como para los que necesitan un apoyo para no quedarse atrás".

En el caso de Nieves Corraliza, la reducción de líneas no solo le afecta en el plano personal por su hijo, sino en el laboral, pues su plaza es una de las que se suprime. Reconoce que después de cuatro años en el centro, cuando pensaba que gozaba de estabilidad, ve su vida profesional "tambalearse" y sin saber dónde acabará el próximo curso.

Teresa García-Izquierdo, vicepresidenta de la ampa, también ha querido alertar de que el problema no solo afectará a Infantil, donde se impedirá que a mitad de curso lleguen nuevos alumnos a las aulas en las que se alcance la ratio, lo que en este centro es habitual, sino que en el curso 2027/28 será primero de Primaria donde haya una sola línea y así sucesivamente. "Van a ir mermando líneas educativas y a corto y medio plazo nos perjudicará a todos", sostiene.

"Desigualdad de trato"

"No sabemos qué quiere la Administración, pero descaradamente no apoya a la educación pública, cuando realmente es un derecho y su obligación y no se está haciendo lo mismo con otros colegios concertados de la zona. Hay una desigualdad de trato evidente", ha criticado.

"No se pueden eliminar plazas públicas manteniendo los conciertos", ha denunciado el presidente de la ampa, Adrián Rodríguez, para quien la situación que ahora vive el Lope de Vega es un problema que arrastra la Administración desde hace años y que no ha sabido resolver.

En este sentido, ha instado a la consejería a bajar la ratio y a revisar los conciertos con los centros privados, "porque hay muchos que no las cumplen", antes de continuar con la política de recortes. "Eliminar líneas es eliminar colegios públicos", ha advertido.

Criterios "técnicos y objetivos"

La Consejería de Educación, preguntada por la protesta de las familias del Lope de Vega, ha señalado que cada curso escolar, tras estudiar las características de los distintos centros, se "ajusta" el número de docentes y de líneas "siguiendo criterios técnicos y objetivos", entre los que se incluyen la evolución de la matrícula y las necesidades específicas del alumnado.

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Asimismo, ha recordado que para el próximo curso se han matriculado "solo" 11 niños y que las plantillas docentes "son vivas y se revisan cada año con el fin de optimizar los recursos disponibles en cada centro educativo", un proceso que puede dar lugar tanto a incrementos como a reducciones de personal, "siempre con el objetivo de garantizar la mejor atención educativa y la calidad de la enseñanza".