El Faro trae la magia Disney a Badajoz con un viaje a Disneyland París como gran premio

Ya ha llegado el verano a Badajoz y El Faro traerá planes para los días de más calor. Desde este lunes hasta el próximo 5 de julio, el centro comercial celebra la iniciativa Magic Fun, una programación especial de ocio dirigidas a pequeños y mayores, inspirada en algunos de los personajes más conocidos del universo Disney.

Durante toda la semana, los visitantes podrán participar en actividades interactivas a través de la aplicación de El Faro, asistir a espectáculos musicales y disfrutar de diferentes experiencias temáticas. Además, todos los usuarios que participen en las actividades de Magic Fun entrarán en el sorteo de un viaje a Disneyland París, uno de los principales atractivos de esta campaña de verano.

La programación arrancará con los juegos disponibles en la aplicación móvil, donde los usuarios podrán participar en diferentes dinámicas para conseguir premios directos y puntos club.

Uno de los momentos más especiales llegará los días 1 y 2 de julio con los encuentros Meet & Greet, que permitirán a los más pequeños conocer y fotografiarse con personajes como Elsa, Bella, Cenicienta, Minnie o Mickey. Para participar será necesaria reserva previa a través de la aplicación.

La magia continuará el viernes 3 de julio con una Merienda con Anna & Elsa en Galaxy Park, una experiencia especialmente pensada para los más pequeños que requerirá compra previa mediante PlanAcho.

Ese mismo viernes y el sábado 4 de julio, la zona de El Patio acogerá los espectáculos musicales 'La magia de la ilusión' y 'Viaje al reino de fantasía', dos propuestas llenas de música, historias y personajes que trasladarán al público a mundos imaginarios.

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Como broche a la programación, el sábado 4 de julio, a las 12.00 horas, se celebrará el Gran Desfile Mágico, un recorrido lleno de color, música y fantasía que recorrerá el centro comercial.