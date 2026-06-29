El festival Badasom regresa a Badajoz de la mano de Teresinha Landeiro

Tras el éxito cosechado el año pasado, el festival Badasom vuelve con una nueva edición en la que promete cinco noches mágicas de flamenco y fado en el teatro López de Ayala y el Auditorio Ricardo Carapeto de Badajoz. El festival sigue siendo el punto de encuentro entre los dos estilos y une a los dos países hermanos bajo un mismo cielo. La decimoséptima edición comienza este martes 30 de junio y culminará el próximo sábado 4 de julio tras unos espectáculos de llenos de sentimiento y pasión. Todos los conciertos comenzarán a las 22.00 horas.

Teresinha Landeiro abre el Badasom

La encargada de abrir el telón del festival será Teresinha Landeiro con un concierto en la terraza del López de Ayala. Esta joven fadista está dejando huella en el fado actual y así lo demuestra con su nuevo álbum ¿Será que le Descubres la Poesía?, en el que refleja ambición y su propia personalidad.

Su trabajo cuenta además con la colaboración de compositores y músicos como Dino D’Santiago, Marcelo Camelo, Amaro Freitas, António Zambujo, Mimi Froes, Eduardo Cardinho, la Orquestra Assintomática y Luísa Sobral. Tras 'Para bailar y para llorar', que vio la luz en 2024, un álbum que combinaba compositores pop con influencias del folclore y que llevó a la artista a llenar de forma rotunda el Gran Auditorio del CCB en septiembre de 2025, se abre ahora un nuevo capítulo en la evolución de su arte y que se podrá ver en Badajoz gracias a este gran evento.

En los últimos años, la artista ha ofrecido numerosos conciertos por todo el país, además de actuar en escenarios internacionales como Dinamarca, Noruega, China, Polonia, Turquía, España, Suiza y Cabo Verde, entre otros muchos destinos.

Teresinha Landeiro consolida cada vez más un fado joven, ambicioso y ligero, que refleja con claridad su propia personalidad como fadista. Pero no estará sola sobre el escenario. A la joven artista la acompañará Bernardo Couto con la guitarra portuguesa, André Ramos con la viola de fado y Francisco Gaspar con el bajo acústico.

Un gran despliegue de arte

La cantaora Alba Carmona y el guitarrista Jesús Guerrero serán los protagonistas del segundo día de festival. Para la creación de su disco Ofrenda, se inspiraron en el tango argentino, diferentes pasodobles y nanas andaluzas, melodías de fiestas populares y el flamenco más contemporáneo. Esta combinación de estilos promete ser una puesta de escena espectacular en la que la voz y la guitarra sean la pareja perfecta para transmitir la herencia flamenca. Este concierto también tendrá lugar en la terraza del López de Ayala.

El jueves 2 de julio, el festival se traslada al Auditorio Municipal Ricardo Carapeto, situado muy cerca del parque Castelar. Este auditorio cuenta con un aforo de algo más de 2.000 espectadores, por lo que se convertirá en la puesta en grande de esta nueva edición. La figura central de la noche será el pianista Chico Pérez, acompañado de su banda y la Orquesta de Extremadura -OEx- dirigida por Miguel Morán. Este será su primer concierto en la ciudad y promete ser emocionante, ya que revela un estilo único que combina flamenco y jazz.

Por otra parte, Los Vivancos presentarán el viernes su producción más personal tras casi veinte años en activo. Su espectáculo deslumbra por su combinación de flamenco, rock y grandes clásicos, además de una cuidada escenificación. Nos fascinará su danza y fusión de estilos que mezcla ballet, danza contemporánea, folklore, artes marciales y tap dance. Con esta nueva obra, creada y dirigida por los propios hermanos, se muestra lo mejor de su trayectoria artística.

El broche de oro lo colocará Carminho la noche del sábado con un concierto que promete ser inolvidable. La fadista presenta su séptimo disco Voy a morir de amor o resistir, en el que evidencia su inquietud por la exploración continua del fado en todas sus formas. En este trabajo -compuesto por 11 temas, 8 de ellos propios- revela su conexión emocional con el fado desde lo más profundo en plena convivencia con su ambición experimental.

Cartel Badasom 2026. / Cedida

Entradas y precios

Las entradas para los conciertos del festival ya se encuentran a la venta en la taquilla y en la página web del teatro López de Ayala, con precios comprendidos entre los 15 y los 40 euros, según el recinto y la ubicación de los asientos. El precio general para los espectáculos que se celebran en la terraza del López de Ayala es de 15 euros. En cambio, para las actuaciones en el Auditorio Ricardo Carapeto se pueden obtener entradas individuales de entre 20 y 40 euros o abonos para los tres días de 50, 75 o 100 euros, dependiendo del asiento seleccionado.

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Sin duda, Badasom llenará la ciudad de música y tradición, haciendo que la cultura española y portuguesa se den la mano para crear noches inolvidables en las que el arte emanará de cada rincón un año más.