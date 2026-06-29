Convocados por la FEMP
Badajoz se solidariza con Venezuela tras los devastadores terremotos con un emotivo minuto de silencio
El ayuntamiento ha mostrado su apoyo a los afectados por los terremotos, a la espera de conocer si hay ciudadanos locales damnificados
El Ayuntamiento de Badajoz ha guardado hoy un minuto de silencio a las 12.00 horas en memoria de las víctimas provocadas por los recientes terremotos en Venezuela. El acto institucional, convocado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), ha tenido lugar a las puertas del consistorio pacense como muestra de apoyo y rotunda solidaridad con el país latinoamericano.
La concentración institucional, representada por el teniente de alcalde séptimo y concejal José Antonio Casablanca, ha manifestado el firme compromiso de la capital pacense con los damnificados por el desastre natural.
"Como no puede ser de otra manera, Badajoz se ha querido sumar a este minuto de silencio convocado por la FEMP en recuerdo de las víctimas de los terremotos de Venezuela y también en apoyo y solidaridad a sus familiares, aquellos que han perdido a sus seres queridos o que los están buscando", ha declarado Casablanca ante los medios.
El concejal ha incidido de manera especial en los lazos históricos y afectivos que unen a ambas naciones, remarcando la importancia de estar presentes en momentos de crisis institucional: "También mostrar el apoyo y solidaridad al pueblo venezolano, sabiendo el vínculo que hay entre los dos países".
Respecto a la posible repercusión del seísmo sobre ciudadanos originarios de la capital pacense que pudieran encontrarse en suelo venezolano, no se tienen datos por el momento. Según ha informado, actualmente no hay constancia del número de pacenses que se encuentren afectados. Desde el consistorio esperan al avance de los próximos días para poder tener acceso a estas informaciones.
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