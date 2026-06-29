El PSOE de Badajoz celebra 50 años de su reconstitución apoyándose en los alcaldes para salir de uno de sus momentos más inciertos

La ciudad de Badajoz ha acogido en la tarde de este lunes el 50 aniversario de la reconstitución del PSOE en la provincia pacense. El palacio de congresos ha sido el escenario elegido para celebrar este momento importante para el partido. Se ha conmemorado aquel 26 de junio en el que 27 hombres y mujeres se reunieron en la capital pacense para conformar y reorganizar la federación de la provincia.

El acto ha contado con la presencia del secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina; Manuel Borrego, secretario general del PSOE en la provincia de Badajoz; su antecesor en el cargo, Rafael Lemus; y Paco Fuentes, uno de los refundadores del partido en la provincia. Este momento ha servido como un gran reencuentro de dirigentes socialistas de todos los tiempos. A José Luis Quintana, delegado del Gobierno en Extremadura, y Raquel del Puerto, presidenta de la Diputación de Badajoz, se han sumado exdiputados regionales, nacionales y rostros tan reconocidos como Eduardo Orduña o Yolanda García Seco. Tampoco han faltado el presidente de la FEMPEX, Manuel González Andrade, que ha compartido el acto junto al alcalde de Mérida, Antonio Osuna.

"Mirando a 2027"

El acto ha estado presentado por Silvia González, que en calidad de secretaria general del partido en la ciudad ha dado la bienvenida a todos los presentes. El primero en tomar la palabra ha sido Borrego que ha repasado algunos de los momentos claves del partido en la provincia y en su reconstitución. El actual secretario general de la provincia ha definido este momento como "un hito importante" al celebrarse el medio siglo de vida de "un partido que ha cambiado la vida de la gente de nuestra provincia, de sus pueblos y sus ciudades".

Así, ha puesto en valor que "después de una dictadura de 40 años en la que se intentó silenciar y callar" este partido resurgió. Lo hizo, según ha explicado, para "salir a ganar de nuevo en unas elecciones democráticas para que la vida fuera un poco mejor". Asimismo, con ese mismo impulso se enfrentan "mirando al 2027" para que se consiga "gobernar de nuevo el mayor número de municipios" y que "la vida en la provincia de Badajoz sea mucho mejor".

La diputación, un objetivo compartido con el PP

Precisamente, uno de los objetivos que marca Borrego para los comicios del próximo año es volver a gobernar en la Diputación de Badajoz, algo con lo que coincide Manuel Naharro, candidato a la reelección como secretario general del PP en Badajoz, quien señaló en la presentación de su candidatura que quería conseguir el primer gobierno del Partido Popular en la institución provincial. A ello, Borrego ha respondido que desde su postura es seguir trabajando para "hacer lo que hemos hecho siempre: gobernar en cada pueblo y en cada ciudad para intentar mejorar la vida de la gente".

Del mismo modo, ha recordado que "hoy en día tenemos más del 60% de los municipios gobernados por el PSOE. Tenemos más concejales que ningún otro partido político en la provincia". Esa es su meta y para ello afirma que ya están trabajando para "conformar las mejores candidaturas y mejores proyectos electorales". Así, confía en que vuelva a ocurrir lo que "en toda la historia de los últimos 48 años, que el Partido Socialista Obrero Español gobierne la Diputación de Badajoz".

Los mejores valores: "los alcaldes como referencias"

Uno de los valores claves que Manuel Borrego ha resaltado es a los dirigentes locales: "Tenemos muchos alcaldes y alcaldesas que son las referencias en sus pueblos, donde van a seguir siendo las referencias y donde la gente pone cara real a lo que son las políticas en cada uno de sus municipios", ha destacado. En ese sentido, ha señalado que el partido está "tan fuerte y tan cohesionado como nunca" gracias a esos socialistas que representan "lo mejor del partido y lo mejor de la historia de nuestra provincia".

El secretario general del PSOE en Badajoz ha puesto sobre ellos el peso real de la recomposición del partido en uno de los momentos más inciertos de su historia. Borrego ha pedido que ante los casos de corrupción "que se aplique la justicia para aquellos corruptos y respetaremos lo que diga la sentencia", pero ha incidido en el trabajo que tienen que desarrollar: "Tenemos que trabajar por lo importante, que es que cada candidato y candidata, cada alcalde o alcaldesa actual o cada portavoz en cada uno de nuestros municipios den lo mejor de sí acercándose a la gente, estando cerca de ellos, a pie de calle, para conformar el mejor proyecto electoral".

Si esto se cumple, ha dicho que sin "ninguna duda" de que el "Partido Socialista seguirá siendo la primera fuerza política".

Manuel Borrego, secretario general del PSOE en Badajoz, antes del acto conmemorativo del 50 aniversario de la reconstitución del PSOE en Badajoz. / J. H.

Las claves para Sánchez Cotrina

Álvaro Sánchez Cotrina también ha puesto el foco en las personas y ha señalado que la hoja de ruta del partido "va a ser la que tuvo el PSOE de la provincia de Badajoz: grandes referentes, grandes líderes que tuvieron claro el camino y el proyecto para una Extremadura más justa, igualitaria y en la que se pudiera vivir". Por este motivo, ha dicho, se han reunido en la tarde de este lunes para "rememorar y conmemorar el pasado de una organización sin la que no se entendería el PSOE de Extremadura y ni la historia contemporánea de nuestra tierra".

Asimismo, el secretario general socialista de Extremadura ha destacado el papel que ha desarrollado el partido en la provincia y la aportación que ha hecho a la región pese a la lucha constante. "Si ha habido una tierra que ha sufrido a lo largo de la historia la falta de pan, la falta de trabajo y la falta de libertad, esa ha sido la provincia de Badajoz", sin embargo, ha destacado que "ha sabido levantarse, reivindicarse y construir de donde no había nada toda una tierra de oportunidades".

Álvaro Sánchez Cotrina, secretario general del PSOE de Extremadura, antes del acto conmemorativo del 50 aniversario de la reconstitución del PSOE en Badajoz. / J. H.

Uno de los históricos del partido

Uno de los que trabajaron por ello y de los rostros protagonistas de la tarde ha sido Paco Fuentes que como el propio Manuel Borrego lo ha definido fue "el fundador de aquel momento, el secretario general al que este partido en la provincia de Badajoz le debe una gran recompensa" y, según ha dicho, uno de los culpables del "progreso y modernidad".

El histórico dirigente socialista extremeño Paco Fuentes instantes antes del acto conmemorativo del 50 aniversario de la reconstitución del PSOE en Badajoz. / J. H.

Fuentes ha recordado que recuerda aquellos momentos en los que se unieron para "organizar algo que parecía imposible". Ha reconocido que fueron momentos difíciles porque se recorrieron la provincia muy poca gente y con un clima político complicado: "Había mucho miedo en los pueblos todavía. Miedo fundado, miedo por la dictadura y miedo que venían a inculcar en las casas".

Sin marcarse elecciones ni concejales como objetivos, porque lo desconocían, comenzaron a trabajar "simplemente para cumplir unos sueños". Aquellos ideales e ilusiones han sido los que han hecho posible que el partido haya permanecido, según Fuentes. "Después de 50 años, gran parte de esos sueños se han convertido en realidad", ha dicho. Entre otros, conseguir "la época de mayor prosperidad y justicia social que ha habido nunca en la historia de España y de Extremadura".